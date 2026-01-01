Menu
6.3 IMDb Rating: 6.3
Dreamscape

Dreamscape 18+
Synopsis

A young psychic on the run from himself is recruited by a government agency experimenting with the use of the dream-sharing technology and is given the inverse task of planting an idea into the mind of the U.S. president.
Country USA
Runtime 1 hour 39 minutes
Production year 1984
World premiere 15 August 1984
Release date
17 August 1984 Russia 18+
20 June 1985 Australia
28 September 1984 Germany
22 October 1984 Great Britain
17 August 1984 Kazakhstan
6 November 1984 Spain
15 August 1984 USA
17 August 1984 Ukraine
MPAA PG-13
Worldwide Gross $12,145,169
Production Zupnik-Curtis Enterprises, Chevy Chase Films
Also known as
Dreamscape, El escape de los sueños, El túnel de las pesadillas, A Morte nos Sonhos, Az álomküzdők, Dreamscape - Fuga nell'incubo, Dreamscape: Höllische Träume, Escape de un sueño, Hemlig mord, Höllische Träume, În lumea viselor, Krajobraz senny, L'aventure est au bout du rêve, La gran huida, Morte nos Sonhos, Nattens mareritt, Nu går den vilde drømmejagt, O efialtis tou proedrou, O Psicopata Assassino, Predeli sna, Salainen siirto, Smrtiace sny, Smrtící sny, Sueños de escape, Ucieczka w sen, Útěk ze sna, Útek zo sna, Ο εφιάλτης του προέδρου, Бягство от съня, Видение, Пейзаж снов, ドリームスケープ, 第四空間征服者
Director
Joseph Ruben
Cast
Dennis Quaid
Dennis Quaid
Max von Sydow
Max von Sydow
Christopher Plummer
Christopher Plummer
Eddie Albert
Kate Capshaw
