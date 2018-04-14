Menu
Synopsis

The cop test pilot for an experimental police helicopter learns the sinister implications of the new vehicle.
Country USA
Runtime 1 hour 49 minutes
Production year 1983
Online premiere 14 April 2018
World premiere 5 February 1983
Release date
5 February 1983 Russia 16+
17 August 1984 Australia
13 May 1983 Brazil
23 September 1983 Denmark
23 September 1983 Finland
17 August 1983 France
5 February 1983 Germany
25 August 1983 Great Britain
30 September 1983 Greece
9 January 1986 Hungary
9 September 1993 Ireland
1 October 1983 Japan
5 February 1983 Kazakhstan
21 October 1983 Mexico
14 July 1983 Netherlands
1 October 1984 Poland
30 September 1983 Portugal
8 September 1984 South Korea 19
8 September 1983 Spain
26 August 1983 Sweden
13 May 1983 USA
5 February 1983 Ukraine
MPAA R
Budget $22,000,000
Worldwide Gross $42,313,354
Production Columbia Pictures, Rastar Pictures
Also known as
Blue Thunder, Relámpago azul, Das fliegende Auge, Tonnerre de feu, Donder van brand, Lietajúce oko, Plavi grom, Błękitny grom, Blue Thunder the Movie, El tro blau, El trueno azul, Goluboy grom, Kék villám, Mavi yıldırım, Operação Thor, Sininen salama, Tia Chớp Xanh, Trovão Azul, Tunetul Albastru, Tuono blu, Žydrasis griaustinis, Ο γαλάζιος κεραυνός, Блакитний грім, Голубой гром, Синя гръмотевица, ब्लू थंडर, ブルーサンダー, 藍色霹靂號, 藍霹靂
Director
John Badham
John Badham
Cast
Roy Scheider
Roy Scheider
Daniel Stern
Daniel Stern
Paul Roebling
Candy Clark
Malcolm McDowell
Malcolm McDowell
Cast and Crew
Quotes
[Icelan and Braddock are discussing Murphy]
Icelan He checks his sanity with a wrist watch!
Jack Braddock What do you check yours with, a dipstick? There are no paranoid schizophrenics in my department.
Stills
