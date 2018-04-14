Film Reviews
No reviewsWrite review
|5 February 1983
|Russia
|16+
|17 August 1984
|Australia
|13 May 1983
|Brazil
|23 September 1983
|Denmark
|23 September 1983
|Finland
|17 August 1983
|France
|5 February 1983
|Germany
|25 August 1983
|Great Britain
|30 September 1983
|Greece
|9 January 1986
|Hungary
|9 September 1993
|Ireland
|1 October 1983
|Japan
|5 February 1983
|Kazakhstan
|21 October 1983
|Mexico
|14 July 1983
|Netherlands
|1 October 1984
|Poland
|30 September 1983
|Portugal
|8 September 1984
|South Korea
|19
|8 September 1983
|Spain
|26 August 1983
|Sweden
|13 May 1983
|USA
|5 February 1983
|Ukraine