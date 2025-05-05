Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Zahodi - ne boysya, vyhodi - ne plach!
5.6
Kinoafisha Films Zahodi - ne boysya, vyhodi - ne plach!
5.6

Zahodi - ne boysya, vyhodi - ne plach!

, 2008
Ukraine / Comedy, Romantic / 18+
Poster of Zahodi - ne boysya, vyhodi - ne plach!
5.6

Cast

Lyanka Gryu
Lyanka Gryu
Andrey Sokolov
Andrey Sokolov
Aleksandr Bashirov
Aleksandr Bashirov
Director Roman Barabash
Cast and Crew

Film details

Country Ukraine
Runtime 1 hour 28 minutes
Production year 2008

Film rating

5.6
Rate 10 votes
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 5 May 2025
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Zahodi - ne boysya, vyhodi - ne plach!

Lubov na dva polusa
Lubov na dva polusa Romantic
2011, Russia
5.1
The Butler
The Butler Comedy
2013, Ukraine
6.0
My Mother Is the Snow Maiden
My Mother Is the Snow Maiden Romantic
2007, Russia / Ukraine
6.1
Golden Bride
Golden Bride Romantic
2014, Russia
5.6
Plokhaya sosedka
Plokhaya sosedka Comedy
2015, Ukraine
5.5
Novogodniy brak
Novogodniy brak Romantic
2012, Russia
5.1
Tupoy zhirnyy zayats
Tupoy zhirnyy zayats Comedy, Romantic
2007, Russia
4.9
Piter FM
Piter FM Comedy, Romantic
2006, Russia
7.4
Peculiarities of National Last Fishing, or Real Breakaway
Peculiarities of National Last Fishing, or Real Breakaway Comedy
2007, Russia
4.6
Detective bureau "Felix"
Detective bureau "Felix" Comedy
1993, Russia
4.6
Beloe plate
Beloe plate Romantic
2010, Russia
5.7
Yolki 9
Yolki 9 Comedy
2022, Russia
4.9
Spider-Man: Brand New Day
Spider-Man: Brand New Day
2026, USA, Action, Adventure, Fantasy, Sci-Fi
The Odyssey
The Odyssey
2026, USA, Adventure, Fantasy, Action
Avengers: Endgame
Avengers: Endgame
2019, USA, Action, Sci-Fi
The Ultimate Planet
The Ultimate Planet
2026, Russia, Action, Sci-Fi
The Unsmiling Tsarevna
The Unsmiling Tsarevna
2026, Russia, Family, Fantasy
Vozvrashchenie Mamontenka
Vozvrashchenie Mamontenka
2026, Russia, Animation, Adventure, Family
Twilight
Twilight
2008, USA, Fantasy, Romantic
Fall 2
Fall 2
2026, USA, Adventure, Drama
The Tale of Fairy Tales
The Tale of Fairy Tales
2026, Russia, Fantasy, Family
Resident Evil
Resident Evil
2026, Germany / USA, Horror, Action
Romanovy: Predannost i predatelstvo
Romanovy: Predannost i predatelstvo
2026, Russia, History, Drama
Crawlers
Crawlers
2026, USA, Horror, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more