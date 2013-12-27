Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of In the Name of the King 3: The Last Mission
Poster of In the Name of the King 3: The Last Mission
Рейтинги
3.0 IMDb Rating: 3
Rate
2 posters
Kinoafisha Films In the Name of the King 3: The Last Mission

In the Name of the King 3: The Last Mission

In the Name of the King: The Last Mission 18+
Напомним о выходе в прокат
Country Canada
Runtime 1 hour 23 minutes
Production year 2014
Online premiere 26 February 2014
World premiere 27 December 2013
Release date
7 March 2014 Australia
28 February 2014 Germany
21 September 2015 Great Britain
27 December 2013 South Korea
5 February 2014 Sweden
11 March 2014 USA
MPAA R
Budget $3,500,000
Production Event Film Distribution, Bolu Filmproduktion und Verleih, ICE Animations
Also known as
In the Name of the King: The Last Mission, A király nevében 3., A király nevében 3.: Az utolsó küldetés, Au nom du roi III, Em Nome do Rei - A Última Missão, Em Nome do Rei: A Última Missão, En el nombre del rey 3: La última misión, In the Name of the King 3, In the Name of the King 3: L'ultima Missione, In the Name of the King 3: The Last Mission, In the Name of the King III, In the Name of the King III: The Last Job, In the Name of the King: The Last Job, King Rising 3, Kuninga nimel 3, Schwerter des Königs - Die letzte Mission, Sứ Mệnh Ngự Lâm Quân 3, U ime kralja 3: Poslednja misija, Ve jménu krále 3: Síla medailonu, W imię króla III: Ostatnia misja, W imię króla III: Ostatnie zadanie, Στο όνομα του βασιλιά 3, Στο όνομα του βασιλιά 3: Η τελευταία αποστολή, В името на краля III, В ім'я короля 3: Остання місія, Во имя короля 3, デス・リベンジ　ラストミッション, 末日危城3 ：最後一戰
Director
Uwe Boll
Uwe Boll
Cast
Dominic Purcell
Dominic Purcell
Ralitsa Paskaleva
Daria Simeonova
Cast and Crew
Similar films for In the Name of the King 3: The Last Mission
In the Name of the King 2: Two Worlds 3.2
In the Name of the King 2: Two Worlds (2011)
In the Name of the King 5.3
In the Name of the King (2007)
BloodRayne: The Third Reich 3.0
BloodRayne: The Third Reich (2010)
Far Cry 4.9
Far Cry (2008)
Assault on Wall Street 6.0
Assault on Wall Street (2013)
Blubberella 3.0
Blubberella (2011)
Rampage 6.2
Rampage (2009)
Rampage: Capital Punishment 6.1
Rampage: Capital Punishment (2014)
The Final Storm 3.7
The Final Storm (2010)
Anger of the Dead 3.2
Anger of the Dead (2015)
Zombie Massacre 2: Reich of the Dead 2.5
Zombie Massacre 2: Reich of the Dead (2015)
Morning Star 2.7
Morning Star (2014)

Film rating

3.0
Rate 10 votes
3 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Quotes
Hazen Kaine Listen. I understand what I need to do now. I need to defeat Tervin to get the medallion so I can go home and you won't have to worry about Tervin anymore. We can work together.
Arabella Look, you fight only for yourself and you're not a skilled fighter, even if you think you are.
Hazen Kaine Try me.
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Yura Was Here
Yura Was Here
2025, Russia, Drama, Music
Killer Whale
Killer Whale
2026, Australia / USA, Action, Horror, Detective
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more