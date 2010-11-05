Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of BloodRayne: The Third Reich
1 poster
Kinoafisha Films BloodRayne: The Third Reich

BloodRayne: The Third Reich

Bloodrayne: The Third Reich 18+
Напомним о выходе в прокат
BloodRayne: The Third Reich - trailer
BloodRayne: The Third Reich  trailer
Country Germany / USA / Canada
Runtime 1 hour 40 minutes
Production year 2010
World premiere 5 November 2010
Release date
2 May 2011 Russia 16+
27 October 2011 Argentina
5 November 2010 Germany
2 May 2011 Great Britain
17 March 2012 Japan
2 May 2011 Kazakhstan
2 May 2011 Netherlands
28 April 2016 South Korea 18
5 November 2010 USA
2 May 2011 Ukraine
MPAA R
Budget $10,000,000
Production Event Film Distribution, Jadran Film
Also known as
BloodRayne: The Third Reich, Bladrejn 3: Treći Rajh, Blood Reich, Bloodrayne - The Third Reich, BloodRayne 3: La sangre del Reich, Bloodrayne 3: O Terceiro Reich, BloodRayne 3: Warhammer, BloodRayne: A Harmadik Birodalom, BloodRayne: Đệ Tam Đế Chế, BloodRayne: El tercer Reich, BloodRayne: Krwawa Rzesza, BloodRayne: Le Troisième Reich, Rayne 3, Regina vampirilor 2, Regina Vampirilor: Sângele Reich-ului, The Blood Reich - Bloodrayne 3, The Blood Reich: Bloodrayne 3, Бладрейн 3: Третий рейх, Кървавата Рейн: Третият райх, ブラッドレイン　血塗られた第三帝国
Director
Uwe Boll
Uwe Boll
Cast
Clint Howard
Clint Howard
Michael Paré
Michael Paré
Brendan Fletcher
Brendan Fletcher
Annett Culp
Natassia Malthe
Natassia Malthe
Cast and Crew
Similar films for BloodRayne: The Third Reich
BloodRayne 4.2
BloodRayne (2005)
BloodRayne 2: Deliverance 3.7
BloodRayne 2: Deliverance (2007)
In the Name of the King 3: The Last Mission 3.0
In the Name of the King 3: The Last Mission (2014)
Blubberella 3.0
Blubberella (2011)
In the Name of the King 2: Two Worlds 3.2
In the Name of the King 2: Two Worlds (2011)
House of the Dead 3.8
House of the Dead (2003)
Decommissioned 3.5
Decommissioned (2016)
Assault on Wall Street 6.0
Assault on Wall Street (2013)
Suddenly 3.6
Suddenly (2013)
Legend of the Red Reaper 4.3
Legend of the Red Reaper (2012)
Auschwitz 4.8
Auschwitz (2011)
Max Schmeling 4.8
Max Schmeling (2010)

Film rating

3.0
Rate 15 votes
3 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Film Trailers All trailers
BloodRayne: The Third Reich - trailer
BloodRayne: The Third Reich Trailer
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Yura Was Here
Yura Was Here
2025, Russia, Drama, Music
Killer Whale
Killer Whale
2026, Australia / USA, Action, Horror, Detective
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more