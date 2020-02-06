Menu
6.4 IMDb Rating: 6
Dreambuilders

Dreambuilders

Drømmebyggerne / Dreambuilders 18+
Dreambuilders - trailer in russian
Dreambuilders  trailer in russian
Country Denmark
Runtime 1 hour 21 minutes
Production year 2020
Online premiere 17 July 2020
World premiere 6 February 2020
Release date
10 December 2020 Russia MDfilm 6+
7 January 2021 Australia
23 July 2020 Czechia
6 February 2020 Denmark
25 September 2020 Estonia PERE
29 July 2020 France
2 April 2020 Germany
4 July 2020 Great Britain
8 July 2021 Greece
30 April 2020 Hungary
20 January 2022 Israel
30 April 2020 Italy
22 May 2020 Lithuania
26 August 2020 Portugal
27 May 2022 Romania
2 December 2021 Singapore
16 July 2020 Slovakia
10 February 2021 South Korea
31 July 2020 Spain
6 February 2020 Sweden 7
17 April 2020 Taiwan 0+
8 April 2022 Turkey
3 December 2020 Ukraine
Worldwide Gross $4,640,662
Production DR/Filmklubben, Det Danske Filminstitut, Eidnes Studios
Also known as
Drømmebyggerne, Dreambuilders, Sueños S.A., 築夢奇蹟, A Fábrica de Sonhos, A Fábrica dos Sonhos, Álomépítők, Constructorii de vise, Dreambuilders - La fabbrica dei sogni, Dreams, Drömbyggarna, Düşler Fabrikası, Fabrica de vise, Mia ou'Vonei Ha'Khalomot, Mina & de Dromenbouwers, Mina & die Traumzauberer, Mina i el món dels somnis, Mina und die Traumzauberer, Mina y el mundo de los sueños, Minna a továreň na sny, Sapnu kurejai, Skąd się biorą sny, Sonhos S/A, Tvornica snova, Unenägude meistrid, Unten mailla, Vzhůru za sny, Ονειρομπελάδες, Зүүд бүтээгчид, Творцы снов, Фабрика за сънища, Фабрика снів, Фабрика снова
Director
Kim Hagen Jensen
Kim Hagen Jensen
Cast
Robyn Dempsey
Emma Jenkins
Luke Griffin
Tom Hale
Karen Ardiff
Cast and Crew
6.4
6 IMDb
Cartoon reviews

Никита Зайцев 1 July 2022, 23:27
Классный мультфильм, мне очень сильно понравился ставлю 5 звёзд!!!!!!!!!!
Dreambuilders - trailer in russian
Dreambuilders Trailer in russian
