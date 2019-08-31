You Will Die at Twenty, You Will Die at 20, 20 Yaşında Öleceksin, Húszévesen meghalsz, Mit 20 wirst du sterben, Satamoto Fel Eshreen, Tu mirsi dvidesimties, Tu mourras à 20 ans, Umrzesz w wieku 20 lat, Umrzesz, mając 20 lat, Você morrerá aos 20, Είκοσι χρονών πεθαίνεις, Ти помреш у двадцять, Ты умрешь в 20, Ще умреш на 20, Satamūt fīl-ʿishrīn, Ты умрёшь в 20
Film rating
7.1
Rate15 votes
7IMDb
Quotes
SulaimanYou ask for forgiveness for your sins and yet you've never sinned. Try sinning.
ShowtimesCurrently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.