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Poster of You Will Die at 20
7.1
Kinoafisha Films You Will Die at 20
7.1

You Will Die at 20

, 2019
You Will Die at 20
Italy / Drama / 18+
Poster of You Will Die at 20
7.1

Cast

Mustafa Shehata
Muzamil
Islam Mubarak
Sakina
Mahmoud Maysara Elsaraj
Sulaiman
Bonna Khalid
Naima
Talal Afifi
Alnoor
Amal Mustafa
Set Alnesea
Nahid Hassan
Ehsan
Rabeha Mahmoud
Aunt Nafisa
Abdulrahman Alshibly
Eissa Fagiri
Moatasem Rashed
Muzamil kid
Director Amjad Abu Alala
Writer Amjad Abu Alala, Yousef Ibrahim, Hammour Ziada
Composer Amine Bouhafa
Cast and Crew

Film details

Country Italy
Runtime 1 hour 44 minutes
Production year 2019
Online premiere 12 November 2021
World premiere 31 August 2019
Release date
12 February 2020 France
Budget 10 EGP
Worldwide Gross $3,431
Production Andolfi, Transit Films, DUOfilm
Also known as
You Will Die at Twenty, You Will Die at 20, 20 Yaşında Öleceksin, Húszévesen meghalsz, Mit 20 wirst du sterben, Satamoto Fel Eshreen, Tu mirsi dvidesimties, Tu mourras à 20 ans, Umrzesz w wieku 20 lat, Umrzesz, mając 20 lat, Você morrerá aos 20, Είκοσι χρονών πεθαίνεις, Ти помреш у двадцять, Ты умрешь в 20, Ще умреш на 20, Satamūt fīl-ʿishrīn, Ты умрёшь в 20

Film rating

7.1
Rate 15 votes
7 IMDb
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