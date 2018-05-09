Menu
Russian
Poster of Yomeddine
7.3 IMDb Rating: 7.3
Yomeddine

Yomeddine

Yomeddine 18+
Country Egypt / USA / Austria
Runtime 1 hour 33 minutes
Production year 2018
World premiere 9 May 2018
Release date
28 February 2019 Czechia
21 November 2018 France
18 April 2019 Netherlands
28 February 2019 Slovakia
Worldwide Gross $81,030
Production Aquarius Lion Productions, Desert Highway Pictures, Film-Clinic
Also known as
Yom el-Din, Yomeddine, Judgement Day, Un viaje al cielo, Yomeddine - Em Busca de um Lar, Yomeddine (El día del juicio final), Yomeddine. Podróż życia, На края на света, Судный день, ジャッジメント・デイ, 逆著風的旅行
Director
Abu Bakr Shawky
Cast
Shahira Fahmy
7.3
7.3 IMDb
