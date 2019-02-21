Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Talking About Trees
Poster of Talking About Trees
Рейтинги
7.4 IMDb Rating: 7.4
Rate
2 posters
Kinoafisha Films Talking About Trees

Talking About Trees

Talking About Trees 18+
Напомним о выходе в прокат
Country France / Chad
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 2019
Online premiere 13 October 2019
World premiere 21 February 2019
Release date
18 December 2019 France
31 January 2020 Great Britain
Worldwide Gross $4,572
Production Agat Films & Cie, Goi-Goi Productions, Made In Germany Filmproduktion
Also known as
Talking About Trees, Ağaçlardan Bahsetmek, Conversando sobre árvores, Pogawędki o drzewach to zbrodnia, Μιλώντας για δέντρα, Разговоры о деревьях, ようこそ、革命シネマへ, 木々について語ること 〜 トーキング・アバウト・ツリーズ
Director
Suhaib Gasmelbari
Cast and Crew
Similar films for Talking About Trees
You Will Die at 20 7.1
You Will Die at 20 (2019)
The Unknown Saint 6.4
The Unknown Saint (2019)
6.7
Khartoum Offside (2018)
Wajib 7.3
Wajib (2017)
Brothers of the Night 5.6
Brothers of the Night (2016)
The Cup 6.9
The Cup (1999)
News from Home 7.4
News from Home (1977)

Film rating

7.4
Rate 12 votes
7.4 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Yura Was Here
Yura Was Here
2025, Russia, Drama, Music
Killer Whale
Killer Whale
2026, Australia / USA, Action, Horror, Detective
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more