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Poster of Young Ahmed
6.5
Kinoafisha Films Young Ahmed
6.5

Young Ahmed

, 2019
Le jeune Ahmed / The Young Ahmed
Belgium / Drama / 18+
Poster of Young Ahmed
6.5

Cast

Idir Ben Addi
Ahmed
Olivier Bonnaud
L'éducateur de référence
Myriem Akheddiou
Myriem Akheddiou
Inès
Victoria Bluck
Louise
Claire Bodson
La mère
Othmane Moumen
Imam Youssouf
Amine Hamidou
Rachid
Yassine Tarsimi
Abdel
Cyra Lassman
Yasmine
Karim Chihab
Conseiller philosophique
Director Luc Dardenne, Jean-Pierre Dardenne
Writer Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne
Cast and Crew

Film details

Country Belgium
Runtime 1 hour 24 minutes
Production year 2019
Online premiere 12 June 2020
World premiere 20 May 2019
Release date
22 May 2019 Belgium
24 October 2019 Czechia
22 May 2019 France
3 June 2021 Greece
27 February 2020 Hungary
31 October 2019 Italy
4 July 2019 Netherlands
6 December 2019 Poland
7 November 2019 Portugal
25 June 2020 Slovakia
30 July 2020 South Korea
18 October 2019 Sweden
21 February 2020 Taiwan
Worldwide Gross $1,522,606
Production Les Films du Fleuve, Archipel 35, France 2 Cinéma
Also known as
Le jeune Ahmed, El joven Ahmed, Young Ahmed, Unge Ahmed, Mladi Ahmed, Mladý Ahmed, Az ifjú Ahmed, Cậu Bé Ahmed, El jove Ahmed, Genç Ahmed, Ha'Bkhira, L'età giovane, Młody Ahmed, O Jovem Ahmed, Tânărul Ahmed, Ανάμεσά μας, Ο νεαρός Άχμεντ, Млади Ахмед/Mladi Ahmed, Младиот Ахмед, Младият Ахмед, Молодой Ахмед, その手に触れるまで, 少年阿罕默德, 少年阿默

Film rating

6.5
Rate 10 votes
6.6 IMDb
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