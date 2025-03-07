Sylvain Dielman
[Referring to his dead father]
If he was ugly, did you want to make love with him?
Jeanne Dielman
Ugly or not, it wasn't all that important. Besides, "making love" as you call it, is merely a detail. And I had you. And he wasn't as ugly as all that.
Sylvain Dielman
Would you want to remarry?
Jeanne Dielman
No. Get used to someone else?
Sylvain Dielman
I mean someone you love.
Jeanne Dielman
Oh, you know...
Sylvain Dielman
Well, if I were a woman, I could never make love with someone I wasn't deeply in love with.
Jeanne Dielman
How could you know? You're not a woman. Lights out?