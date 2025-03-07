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Poster of Jeanne Dielman, 23 Commerce Quay, 1080 Brussels
7.7
Kinoafisha Films Jeanne Dielman, 23 Commerce Quay, 1080 Brussels
7.7

Jeanne Dielman, 23 Commerce Quay, 1080 Brussels

, 1975
Jeanne Dielman, 23 Quai du Commerce, 1080 Bruxelles
Belgium, France / Drama / 18+
Poster of Jeanne Dielman, 23 Commerce Quay, 1080 Brussels
7.7

Synopsis

A lonely widowed housewife does her daily chores, takes care of her apartment where she lives with her teenage son, and turns the occasional trick to make ends meet. However, something happens that changes her safe routine.

Cast

Delphine Seyrig
Jeanne Dielman
Jan Decorte
Sylvain Dielman
Henri Storck
1st Caller
Jacques Doniol-Valcroze
2nd Caller
Chantal Akerman
Neighbor
Yves Bical
3rd Caller
Director Chantal Akerman
Writer Chantal Akerman
Cast and Crew

Film details

Country Belgium / France
Runtime 3 hours 21 minutes
Production year 1975
Online premiere 17 March 2025
World premiere 14 May 1975
Release date
22 December 2022 Finland K-7
14 May 1975 France
29 December 2023 Great Britain 15
29 June 2023 Greece
29 April 2022 Japan
18 April 2007 Netherlands
27 July 2023 Poland
Worldwide Gross $42,207
Production Paradise Films, Unité Trois, Ministère de la Culture Française de Belgique
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Film rating

7.7
Rate 10 votes
7.5 IMDb
Updated 7 March 2025

Quotes

Sylvain Dielman [Referring to his dead father] If he was ugly, did you want to make love with him?
Jeanne Dielman Ugly or not, it wasn't all that important. Besides, "making love" as you call it, is merely a detail. And I had you. And he wasn't as ugly as all that.
Sylvain Dielman Would you want to remarry?
Jeanne Dielman No. Get used to someone else?
Sylvain Dielman I mean someone you love.
Jeanne Dielman Oh, you know...
Sylvain Dielman Well, if I were a woman, I could never make love with someone I wasn't deeply in love with.
Jeanne Dielman How could you know? You're not a woman. Lights out?
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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