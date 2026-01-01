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Poster of The Saplings
7.9
Kinoafisha Films The Saplings
7.9

The Saplings

, 1972
Nergebi
USSR / Drama / 18+
Poster of The Saplings
7.9

Cast

Ramaz Chkhikvadze
Luka
Sesilia Takaishvili
Tsitsino
Mishiko Meskhi
Kakha
Meri Koreli
Elisabed, grandma
Zeinab Botsvadze
Mother
Zurab Kapianidze
Cart driver
Mikheil Vashadze
Dateshidze
Serafim Strelkov
Mr. Fletcher
Kakhi Kavsadze
Kakhi Kavsadze
Daviti
E. Bagaturia
Director Rezo Chkheidze
Writer Suliko Jgenti
Composer Nodar Gabunia
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 33 minutes
Production year 1972
World premiere 1 January 1972
Release date
1 January 1972 Russia 16+
1 January 1972 Georgia
1 January 1972 USSR
Production Georgia-Film
Also known as
Nergebi, Саженцы, Facsemeték, Korzenie prawdy, Plants, Ruka Jiisan to Naegi, Setzlinge, The Saplings, ルカじいさんと苗木

Film rating

7.9
Rate 15 votes
8.2 IMDb
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