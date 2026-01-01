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Poster of Who Wants to Kill Jessie?
7.3
Kinoafisha Films Who Wants to Kill Jessie?
7.3

Who Wants to Kill Jessie?

, 1966
Kdo chce zabít Jessii?
Czechoslovakia / Comedy, Sci-Fi / 18+
Poster of Who Wants to Kill Jessie?
7.3

Cast

Dana Medřická
Doc. Ruzenka Beránková
Jiří Sovák
Doc. Jindrich Beránek
Olga Schoberová
Jessie
Juraj Visny
Superman
Karel Effa
Pistolník
Vladimír Menšík
Kolbaba
Karel Houska
Kolega
Ilja Racek
Colleague
Walter Taub
Profesor
Bedrich Prokos
Dustolny pán
Director Václav Vorlíček
Writer Milos Macourek, Václav Vorlíček
Composer Svatopluk Havelka
Cast and Crew

Film details

Country Czechoslovakia
Runtime 1 hour 20 minutes
Production year 1966
World premiere 26 August 1966
Release date
26 August 1966 Czechia
26 August 1966 Czechoslovakia
26 August 1968 Romania
22 September 1966 USA
Production Ceskoslovenský Státní Film, Filmové studio Barrandov
Also known as
Kdo chce zabít Jessii?, ¿Quién quiere matar a Jessie?, Who Wants to Kill Jessie?, Qui veut tuer Jessie?, Кто хочет убить Джесси?, Chi vuole uccidere Jessie?, Cine a vrut s-o ucidă pe Jessie?, Dare ga jeshī o koroshitaidesu ka?, Hvem vil dræbe Jessie?, Hvem vil drepe Jessie?, Hver vill drepa Jessie?, Jessie'yi Kim Öldürmek İstiyor?, Kas nori nuzudyti Jessie?, Kas vēlas nogalināt Dzesiju?, Kaun jesee ko maarana chaahata hai?, Kdo hoce ubiti Jessieja?, Kes tahab tappa Jessie?, Ki akarja megölni Jessie-t?, Ki ölte meg Jessyt?, Ko zeli ubiti Jessie?, Koj saka da ja ubie Djesi?, Kto chce zabić Jessii?, Kto chce zabiť Jessie?, Kuka haluaa tappaa Jessien?, Kush dëshiron ta vrasë Xhesin?, Nuga jesileul jug-igo sip-eo?, Poios thélei na skotósei tin Tzési?, Quem quer matar Jessie?, Siapa yang Ingin Bunuh Jessie?, Siapa Yang Mahu Membunuh Jessie?, Sino ang Nais Na Patayin si Jessie?, Superman vuole uccidere Jessie, Tajemství zluté komety, Tko zeli ubiti Jessie?, Vem vill döda Jessie?, Vis surs mok'vla jesi?, Wer will Jessie töten?, Wer will Jessie umbringen?, Who Would Kill Jessie?, Wie wil Jessie vermoorden?, Ко жели убити Јессие?, Кой иска да убие Джеси?, Хто хоча забіць Джэсі?, Хто хоче вбити Джессі?, Tajemství žluté komety, Quem quer matar a Jessii?

Film rating

7.3
Rate 15 votes
7.2 IMDb
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