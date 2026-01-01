Also known as

Tajemství hradu v Karpatech, The Mysterious Castle in the Carpathians, El secreto del castillo en los Cárpatos, Tajna dvorca u Karpatima, Das Geheimnis der Burg in den Karpaten, Le secret du château dans les Carpates, Sekret zamku v Karpatakh, Tajomstvo hradu v Karpatoch, A kastély titka a Kárpátokban, Ang Lihim ng kastilyo sa Carpathians, Carpathianseseo seong-ui bimil, Castelul din Carpați, El misterioso castillo en los Cárpatos, Gaghtnik'y amrots'i Carpathians, Hemmeligheden ved slottet i Karpaterne, Hemmeligheten til slottet i Karpaterne, Het geheim van het kasteel in de Karpaten, Il castello dei Carpazi, Il segreto del castello nei Carpazi, Kaarpethiyan mein mahal ka rahasy, Karpaattien linnan salaisuus, Karpatų pilies paslaptis, Karupatiasanmyaku no shiro no himitsu, Le Château des Carpathes, Leyndarmál kastalans í Karpataum, Lossi saladus Karpaatides, Misterele de la castel, O Misterioso Castelo nos Cárpatos, O segredo do castelo nos Cárpatos, Pils noslēpums Karpati, Rahasia kastil di Carpathians, Rahsia istana di Carpathians, Sakret zamka ŭ Karpatach, Sekreti i kështjellës në Karpatet, Skrivnost gradu v Karpatih, Slottets hemlighet i Karpaterna, Taiinata na zamuka v Karpatite, Tajemnica zamku w Karpatach, The Secret of the castle in the Carpithians, To mystikó tou kástrou sta Karpáthia, Tsikhis saidumlo k'arp'at'ebshi, Várkastély a Kárpátokban, Тайна Карпатского замка, Tajemný hrad v Karpatech

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