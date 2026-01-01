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Poster of The Mysterious Castle in the Carpathians
7.3
Kinoafisha Films The Mysterious Castle in the Carpathians
7.3

The Mysterious Castle in the Carpathians

, 1981
Tajemstvi hradu v Karpatech
Czechoslovakia / Mystery, Thriller, Comedy / 18+
Poster of The Mysterious Castle in the Carpathians
7.3

Synopsis

In 1897, in a castle near the town of Werewolfville in the Carpathians, a slightly deranged Professor Orfanik experiments with his new inventions which include, even at this early date, television and a film camera.

Cast

Michal Docolomanský
Count Teleke of Tölökö
Evelyna Steimarová
Salsa Verde
Vlastimil Brodský
Komornik hrabéte ignác
Milos Kopecký
Baron Gorc z Gorcu
Rudolf Hrušínský
Vynálezce orfanik
Augustín Kubán
Tomá Hluchonémec-Zutro
Jan Hartl
Lesni adjunkt vilja dézi
Jaroslava Kretschmerová
Snoubenka lesniho adjunkta
Oldřich Velen
Krcmár
Míla Myslíková
Krcmárka
Director Oldrich Lipský
Writer Jiří Brdečka, Oldrich Lipský, Jules Verne
Composer Lubos Fiser
Cast and Crew

Film details

Country Czechoslovakia
Runtime 1 hour 37 minutes
Production year 1981
World premiere 1 October 1981
Release date
1 October 1981 Czechia
2 October 1981 Czechoslovakia
7 October 1981 USA
Production Filmové studio Barrandov
Also known as
Tajemství hradu v Karpatech, The Mysterious Castle in the Carpathians, El secreto del castillo en los Cárpatos, Tajna dvorca u Karpatima, Das Geheimnis der Burg in den Karpaten, Le secret du château dans les Carpates, Sekret zamku v Karpatakh, Tajomstvo hradu v Karpatoch, A kastély titka a Kárpátokban, Ang Lihim ng kastilyo sa Carpathians, Carpathianseseo seong-ui bimil, Castelul din Carpați, El misterioso castillo en los Cárpatos, Gaghtnik'y amrots'i Carpathians, Hemmeligheden ved slottet i Karpaterne, Hemmeligheten til slottet i Karpaterne, Het geheim van het kasteel in de Karpaten, Il castello dei Carpazi, Il segreto del castello nei Carpazi, Kaarpethiyan mein mahal ka rahasy, Karpaattien linnan salaisuus, Karpatų pilies paslaptis, Karupatiasanmyaku no shiro no himitsu, Le Château des Carpathes, Leyndarmál kastalans í Karpataum, Lossi saladus Karpaatides, Misterele de la castel, O Misterioso Castelo nos Cárpatos, O segredo do castelo nos Cárpatos, Pils noslēpums Karpati, Rahasia kastil di Carpathians, Rahsia istana di Carpathians, Sakret zamka ŭ Karpatach, Sekreti i kështjellës në Karpatet, Skrivnost gradu v Karpatih, Slottets hemlighet i Karpaterna, Taiinata na zamuka v Karpatite, Tajemnica zamku w Karpatach, The Secret of the castle in the Carpithians, To mystikó tou kástrou sta Karpáthia, Tsikhis saidumlo k'arp'at'ebshi, Várkastély a Kárpátokban, Тайна Карпатского замка, Tajemný hrad v Karpatech

Film rating

7.3
Rate 14 votes
7.2 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
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