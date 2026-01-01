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Poster of Russian field
6.3
Kinoafisha Films Russian field
6.3

Russian field

, 1971
Russkoye pole
USSR / Drama, Romantic / 18+
Poster of Russian field
6.3

Cast

Nonna Mordyukova
Nonna Mordyukova
Fedosya Ugryumova
Vladimir Tikhonov
Vladimir Tikhonov
Filipp Ugryumov
Leonid Markov
Leonid Markov
Avdey Ugryumov
Inna Makarova
Inna Makarova
Mariya Solovyova
Lyubov Malinovskaya
Antonina
Nina Maslova
Nina Maslova
Nina
Lyudmila Khityaeva
Lyudmila Khityaeva
Nadyonka
Zoya Fyodorova
Zoya Fyodorova
Matryona Diveyevna
Lyudmila Gladunko
Tanya
Sergey Plotnikov
Sergey Plotnikov
Leontiy Ugryumov
Director Nikolay Moskalenko
Writer Mikhail Alekseyev
Composer Aleksandr Flyarkovsky
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 53 minutes
Production year 1971
World premiere 7 February 1972
Release date
7 February 1972 Russia 6+
7 February 1972 USSR
Production Mosfilm
Also known as
Russkoye pole, Az orosz mező, Barwy ziemi, Russian Field, Un champ russe, Русское поле, 俄罗斯的田野, Ruské pole, Російське поле, Az orosz mezö, Rusko Polje

Film rating

6.3
Rate 14 votes
6.4 IMDb
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