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Poster of Sluchay iz sledstvennoy praktiki
6.5
Kinoafisha Films Sluchay iz sledstvennoy praktiki
6.5

Sluchay iz sledstvennoy praktiki

, 1968
Sluchay iz sledstvennoy praktiki
USSR / Crime, Detective / 18+
Poster of Sluchay iz sledstvennoy praktiki
6.5

Cast

Lyubov Strizhenova
Olga Fyodorovna Sukhareva
Aleksei Kovalyov
Valentin Makartsev
Nina Ruslanova
Nina Ruslanova
Tonya Trushina
Roman Vildan
Yuriy Korotkov
Ivan Solovov
Emiliya Kulik
Nelya Stepanovna Korotkova
Ivan Solovyov
Aleksandr Alexandrovich Vaga
Gennadiy Kochkozharov
Edgar Klichko
Vsevolod Shilovsky
Vsevolod Shilovsky
Yakov Grigoryevich Fomich
Vladimir Zamanskiy
Vladimir Zamanskiy
Semyon Sukharev
Igor Starkov
Barashkov
Director Leonid Agranovich
Writer Leonid Agranovich, Aleksandr Shpeyer
Composer Mikhail Ziv
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 32 minutes
Production year 1968
World premiere 9 October 1968
Release date
9 October 1968 Russia 6+
9 December 1968 USSR
Production Odessa Film Studios
Also known as
Sluchay iz sledstvennoy praktiki, Случай из следственной практики, Case from Investigation Practice

Film rating

6.5
Rate 16 votes
6.8 IMDb
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