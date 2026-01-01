Cast
Lyubov Strizhenova
Olga Fyodorovna Sukhareva
Aleksei Kovalyov
Valentin Makartsev
Roman Vildan
Yuriy Korotkov
Emiliya Kulik
Nelya Stepanovna Korotkova
Ivan Solovyov
Aleksandr Alexandrovich Vaga
Gennadiy Kochkozharov
Edgar Klichko
Cast and Crew
Director
Leonid Agranovich
Writer
Leonid Agranovich, Aleksandr Shpeyer
Composer
Mikhail Ziv
Film details
Country
USSR
Runtime
1 hour 32 minutes
Production year
1968
World premiere
9 October 1968
Release date
|9 October 1968
|Russia
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|6+
|9 December 1968
|USSR
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Production
Odessa Film Studios
Also known as
Sluchay iz sledstvennoy praktiki, Случай из следственной практики, Case from Investigation Practice