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Poster of The person who doubts
7.4
Kinoafisha Films The person who doubts
7.4

The person who doubts

, 1963
Chelovek, kotoryy somnevaetsya
USSR / Detective, Drama / 18+
Poster of The person who doubts
7.4

Cast

Oleg Dahl
Oleg Dahl
Boris Dulenko
Georgi Kulikov
Mikhail Lekaryev
Pavel Vinnik
Pokupatel chasov
Valentina Talyzina
Valentina Talyzina
Vera Altayskaya
Valentina Ananina
Valentina Ananina
Gennady Frolov
Ilya Selivanov
Ivetta Kiseleva
Yevgeniya Dulenko - maty Borisa
Dmitriy Masanov
Shompolov
Fyodor Korchagin
Shpartyuk
Yuri Volkov
Ivan Dulenko - otets Borisa
Boris Kordunov
Sledovatel
Director Leonid Agranovich, Vladimir Semakov
Writer Leonid Agranovich
Composer Mikhail Ziv
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 24 minutes
Production year 1963
World premiere 31 December 1963
Release date
31 December 1963 USSR
Production Mosfilm
Also known as
Chelovek, kotoryy somnevaetsya, A vizsgálóbíró kételkedik, Człowiek, który wątpi, The person who doubts, Человек, который сомневается

Film rating

7.4
Rate 12 votes
7 IMDb
Updated 6 May 2025
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