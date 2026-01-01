Similar films for Madame de Sade
A Dream Play Drama
1963, Sweden
7.0
Mr. Sleeman Is Coming Drama
1957, Sweden
6.0
The Touch Drama
1971, USA / Sweden
6.0
A Lesson in Love Comedy, Drama
1954, Sweden
7.0
Music in Darkness Drama
1948, Sweden
6.0
Aus dem Leben der Marionetten Drama
1980, Germany / Sweden
7.0
Efter repetitionen Drama
1984, Sweden
7.0
To Joy Drama
1950, Sweden
7.0
Thirst Drama
1949, Sweden
6.0
Prison Drama
1949, Sweden
6.0
Port of Call Drama
1948, Sweden
6.0
Shame Drama
1968, Sweden
8.0