Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Madame de Sade
6.8
Kinoafisha Films Madame de Sade
6.8

Madame de Sade

, 1992
Markisinnan de Sade
Sweden / Drama, History / 18+
Poster of Madame de Sade
6.8

Cast

Stina Ekblad
Renee
Anita Björk
Anita Björk
Madame de Montreuil
Agneta Ekmanner
Countess de Saint-Fond
Mari Richardson
Anne
Margaretha Byström
de Simiane
Helena Brodin
Charlotte
Director Ingmar Bergman
Writer Yukio Mishima, Gunilla Lindberg-Wada, Per Erik Wahlund
Composer Ingrid Yoda
Cast and Crew

Film details

Country Sweden
Runtime 1 hour 45 minutes
Production year 1992
World premiere 1 January 1992
Release date
1 January 1992 USA
Production Kungliga Dramatiska Teatern, SVT Drama
Also known as
Markisinnan de Sade, Madame de Sade, La Marquesa de Sade, La marquise de Sade, Markizė de Sad, Маркиза де Сад

Film rating

6.8
Rate 15 votes
6.7 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Madame de Sade

A Dream Play
A Dream Play Drama
1963, Sweden
7.0
Mr. Sleeman Is Coming
Mr. Sleeman Is Coming Drama
1957, Sweden
6.0
The Touch
The Touch Drama
1971, USA / Sweden
6.0
A Lesson in Love
A Lesson in Love Comedy, Drama
1954, Sweden
7.0
Music in Darkness
Music in Darkness Drama
1948, Sweden
6.0
Aus dem Leben der Marionetten
Aus dem Leben der Marionetten Drama
1980, Germany / Sweden
7.0
Efter repetitionen
Efter repetitionen Drama
1984, Sweden
7.0
To Joy
To Joy Drama
1950, Sweden
7.0
Thirst
Thirst Drama
1949, Sweden
6.0
Prison
Prison Drama
1949, Sweden
6.0
Port of Call
Port of Call Drama
1948, Sweden
6.0
Shame
Shame Drama
1968, Sweden
8.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Robonyanya
Robonyanya
2026, Russia, Comedy, Family
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
Colony
Colony
2026, South Korea, Action, Horror, Thriller
Pressure
Pressure
2026, Great Britain, Drama, War, History
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
Evolution
Evolution
2026, Spain, Animation
The Devil Wears Prada 2
The Devil Wears Prada 2
2026, USA, Comedy, Drama
In the Grey
In the Grey
2025, Great Britain / USA, Action, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more