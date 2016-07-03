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Poster of Das kalte Herz
6.1
Kinoafisha Films Das kalte Herz
6.1

Das kalte Herz

, 2016
Das kalte Herz
Germany / Fantasy, Drama / 18+
Poster of Das kalte Herz
6.1

Cast

Moritz Bleibtreu
Moritz Bleibtreu
Holländer-Michel
Frederick Lau
Frederick Lau
Peter Munk
André Hennicke
André Hennicke
Jakob Munk
Milan Peschel
Milan Peschel
Glasmännchen
Henriette Confurius
Henriette Confurius
Lisbeth
David Schütter
David Schütter
Bastian
Roeland Wiesnekker
Etzel
Sebastian Blomberg
Löbl
Jule Böwe
Barbara Munk
Lars Rudolph
Schui-Franz
Director Johannes Naber
Writer Johannes Naber, Christian Zipperle, Steffen Reuter, Andreas Marschall
Composer Oli Biehler
Cast and Crew

Film details

Country Germany
Runtime 1 hour 54 minutes
Production year 2016
Online premiere 3 July 2016
World premiere 3 July 2016
Release date
20 October 2016 Russia 16+
20 October 2016 Germany
20 October 2016 Kazakhstan
16 November 2017 South Korea 15
Production Schmidtz Katze Filmkollektiv, Studio Babelsberg, Philipp Filmproduction
Also known as
Das kalte Herz, Heart of Stone, A kőszív, Cœur de pierre, Coração de Pedra, Kamienne serce, Холодное сердце, 冷酷的心

Film rating

6.1
Rate 13 votes
6.1 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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