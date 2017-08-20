Menu
Poster of Thelma
Рейтинги
6.7 IMDb Rating: 6.9
Thelma

Thelma

Thelma 18+
Synopsis

A woman begins to fall in love, only to discover that she has fantastic powers.
Thelma  trailer in russian
Country France / Sweden / Denmark / Norway
Runtime 1 hour 56 minutes
Production year 2017
Online premiere 3 November 2017
World premiere 20 August 2017
Release date
23 November 2017 Russia Arthouse 18+
1 February 2018 Australia
23 November 2017 Belarus
30 November 2017 Brazil
30 November 2017 Denmark
22 November 2017 France
22 March 2018 Germany
14 October 2017 Great Britain
31 March 2018 Hong Kong
18 January 2018 Hungary 16
21 June 2018 Italy
23 November 2017 Kazakhstan
7 December 2017 Netherlands
15 September 2017 Norway
4 October 2018 Portugal
15 March 2018 Slovakia
15 August 2018 South Korea
23 March 2018 Spain
17 November 2017 Sweden
22 March 2018 Ukraine
Budget 47,500,000 NOK
Worldwide Gross $1,463,727
Production Motlys, Memento Films International, Film i Väst
Also known as
Thelma, Telma, La maldición de Thelma, Thelmaaa, Θέλμα, Відьма, Телма, Тельма, テルマ, 魔女席瑪
Director
Joachim Trier
Cast
Eili Harboe
Ellen Dorrit Petersen
Henrik Rafaelsen
Okay Kaya
Cast and Crew
Film rating

6.7
Rate 15 votes
6.9 IMDb
Quotes
Thelma I feel angry with you, God. Why are you doing this to me? What do you want?
Thelma - trailer in russian
Thelma Trailer in russian
Thelma - trailer
Thelma Trailer
Listen to the
soundtrack Thelma
Stills
