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Poster of Privet, malysh!
7.3
Kinoafisha Films Privet, malysh!
7.3

Privet, malysh!

, 2001
Privet, malysh!
Russia / Romantic, Comedy / 18+
Poster of Privet, malysh!
7.3

Cast

Aleksei Maklakov
Aleksei Maklakov
Malysh
Ivan I. Krasko
Ivan I. Krasko
Ardallon
Aleksandr Fatyushin
Aleksandr Fatyushin
inspector Stepanych
Sergey Gamov
Sergey Gamov
Aleksandr Tsybulskiy
Director
Konstantin Taran
Kit
Marianna Luchinina
Alenka
Yegor Zyabkin
Guitar
Dima Ivanov
Natalia Kovaleva
Malvina
Alexey Schipanov
Director Vladimir Makeranets
Writer Vladimir Makeranets
Composer Aleksandr Pantykin
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 28 minutes
Production year 2001
World premiere 11 March 2001
Release date
11 March 2001 Russia 12+
11 March 2001 Kazakhstan
Production Sverdlovskaya Kinostudiya
Also known as
Privet, malysh!, Hello, Baby Boy!, Привет, малыш!

Film rating

7.3
Rate 10 votes
7.4 IMDb
Place in the rating
Best Comedies  Best Russian Films 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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