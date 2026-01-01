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Poster of Na iskhode leta
7.1
Kinoafisha Films Na iskhode leta
7.1

Na iskhode leta

, 1979
Na iskhode leta
USSR / Drama / 18+
Poster of Na iskhode leta
7.1

Cast

Leonid Obolensky
Andrey Vedeneyev
Boris Vladimirov
Yuriy Vedeneyev
Igor Dmitriev
Igor Dmitriev
Anton Vedeneyev
Marina Dyuzheva
Marina Dyuzheva
Vera
Vyacheslav Shalevich
Vyacheslav Shalevich
Evgeniy Ivanovich
Andrey Dudarenko
Andrey Dudarenko
Antanas Gabrenas
Artur Yanovich
Yuri Karpenko
Vladimir Levashyov
Aleksei Sveklo
Sazonov
Director Ruben Muradyan
Writer Semyon Laskin, Genrikh Ryabkin
Composer Eduard Khagagortyan
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 5 minutes
Production year 1979
World premiere 23 March 1980
Release date
23 March 1980 Russia 16+
23 March 1980 Kazakhstan
23 March 1980 Ukraine
Production Sverdlovskaya Kinostudiya
Also known as
Na iskhode leta, Nyárutó, На исходе лета

Film rating

7.1
Rate 10 votes
6.6 IMDb
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