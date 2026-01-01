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Poster of Take Care of Women
6.7
Kinoafisha Films Take Care of Women
6.7

Take Care of Women

, 1981
Beregite zhenshchin!
USSR / Comedy, Musical / 18+
Poster of Take Care of Women
6.7

Cast

Andrey Gradov
Andrey Gradov
Zhenya Maslovskiy
Marina Shimanskaya
Lyuba
Igor Sklyar
Igor Sklyar
Konstantin Opryatin
Svetlana Penkina
Svetlana Penkina
Olya
Algis Arlauskas
Algis Arlauskas
Sergey Varnovskiy
Elena Tonunts
Elena Tonunts
Galya
Galina Venevitinova
Valya
Yuri Zakharenkov
Vadim Ryabokon
Givi Tokhadze
Givi Maksimovich Ayvazov
Yury Kuzmenko
Nazar Ostapenko
Director Viktor Makarov, Aleksandr Polynnikov
Writer Anatoli Kozak, Viktor Makarov
Composer Yuriy Antonov
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 2 hours 6 minutes
Production year 1981
World premiere 1 October 1981
Release date
10 October 1981 USA
1 October 1981 USSR
Production Odessa Film Studios
Also known as
Beregite zhenshchin!, Take Care of the Women!, Берегите женщин

Film rating

6.7
Rate 11 votes
6.6 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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