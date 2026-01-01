Cast
Galina Venevitinova
Valya
Yuri Zakharenkov
Vadim Ryabokon
Givi Tokhadze
Givi Maksimovich Ayvazov
Yury Kuzmenko
Nazar Ostapenko
Cast and Crew
Director
Viktor Makarov, Aleksandr Polynnikov
Writer
Anatoli Kozak, Viktor Makarov
Composer
Yuriy Antonov
Film details
Country
USSR
Runtime
2 hours 6 minutes
Production year
1981
World premiere
1 October 1981
Release date
|10 October 1981
|USA
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|1 October 1981
|USSR
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Production
Odessa Film Studios
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