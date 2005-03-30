Cast
Steffen Wink
Viktor Keller
Imogen Kogge
Dr. Blöchinger
Cast and Crew
Writer
Jann Preuss, Til Schweiger, Nika von Altenstadt, Stephen Zotnowski
Composer
Max Berghaus, Stefan Hansen, Dirk Reichardt
Film details
Country
Germany
Runtime
1 hour 58 minutes
Production year
2005
World premiere
30 March 2005
Release date
|1 September 2005
|Russia
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|1 September 2005
|Belarus
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|30 March 2005
|Germany
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|1 September 2005
|Kazakhstan
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|1 September 2005
|Ukraine
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Budget
€4,700,000
Worldwide Gross
$14,000,000
Production
Barefoot Films, Buena Vista International Film Production (Germany), Filmstiftung Nordrhein-Westfalen
Also known as
Barfuss, Barefoot, Basomis per grindini, Bosonoga, Leila i Nick, Mezítlábas szerelem, Nekaj samo za punce, Paljasjaloin törmäyskurssilla, Басанож па брукаванцы, Босиком по мостовой, Босоніж, 赤足情缘