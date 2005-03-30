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Poster of Barfuss
7.2
Kinoafisha Films Barfuss
7.2

Barfuss

, 2005
Barfuss
Germany / Comedy, Drama, Romantic / 18+
Poster of Barfuss
7.2

Cast

Til Schweiger
Til Schweiger
Nick Keller
Steffen Wink
Viktor Keller
Michael Mendl
Heinrich Keller
Nadja Tiller
Frau Keller
Paula Paul
Schwester Dorothee
Axel Stein
Axel Stein
Armin Rohde
Eric Judor
Eric Judor
Freier
Imogen Kogge
Dr. Blöchinger
Johanna Wokalek
Leila
Alexandra Neldel
Janine
Marc Keller
Ehrmann
Director Til Schweiger
Writer Jann Preuss, Til Schweiger, Nika von Altenstadt, Stephen Zotnowski
Composer Max Berghaus, Stefan Hansen, Dirk Reichardt
Cast and Crew

Film details

Country Germany
Runtime 1 hour 58 minutes
Production year 2005
World premiere 30 March 2005
Release date
1 September 2005 Russia
1 September 2005 Belarus
30 March 2005 Germany
1 September 2005 Kazakhstan
1 September 2005 Ukraine
Budget €4,700,000
Worldwide Gross $14,000,000
Production Barefoot Films, Buena Vista International Film Production (Germany), Filmstiftung Nordrhein-Westfalen
Also known as
Barfuss, Barefoot, Basomis per grindini, Bosonoga, Leila i Nick, Mezítlábas szerelem, Nekaj samo za punce, Paljasjaloin törmäyskurssilla, Басанож па брукаванцы, Босиком по мостовой, Босоніж, 赤足情缘

Film rating

7.2
Rate 13 votes
7.1 IMDb
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Best Comedies 
Updated 17 January 2025
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