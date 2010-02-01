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Poster of Tarakan'i bega
1.7
Kinoafisha Films Tarakan'i bega
1.7

Tarakan'i bega

, 1993
Tarakan'i bega
Russia / Comedy / 18+
Poster of Tarakan'i bega
1.7

Cast

Garik Sukachyov
Garik Sukachyov
Captain
Viktor Avilov
Risha
Marina Mayko
Dmitry Kharatyan
Dmitry Kharatyan
Sasha
Nikolai Ivasiv
Georgiy Derevyanskiy
Elina Erofeeva
Roman Gaj
Aleksandr Kavalerov
Kitaets
Viktor Kozachuk
Tatyana Makutsinskaya
Mikhail Svetin
Mikhail Svetin
Botsman
Director Roman Gaj
Writer Elina Erofeeva, Elina Yerofeyeva
Composer Georgiy Firtich
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 5 minutes
Production year 1993
World premiere 1 February 2010
Release date
1 February 2010 Russia 16+
1 February 2010 Kazakhstan
1 February 2010 Ukraine
Production Odessa Film Studios
Also known as
Tarakan'i bega, Cock-roachs' Races, Тараканьи бега

Film rating

1.7
Rate 14 votes
1.9 IMDb
Place in the rating
Best Comedies  Best Russian Films 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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