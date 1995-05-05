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Poster of The Fatal Eggs
4.8
Kinoafisha Films The Fatal Eggs
4.8

The Fatal Eggs

, 1996
Rokovye yaytsa
Russia, Czechia / Comedy, Sci-Fi / 18+
Poster of The Fatal Eggs
4.8

Cast

Oleg Yankovskiy
Oleg Yankovskiy
Persikov
Andrei Tolubeyev
Andrei Tolubeyev
Rokk
Nina Usatova
Nina Usatova
Manya
Irina Senotova
Elena
Amaliya Mordvinova
Amaliya Mordvinova
Garik Sukachyov
Garik Sukachyov
Pankrat
Tatyana Kravchenko
Tatyana Kravchenko
Maria
Alexandre Marine
Ivanov
Viktor Pavlov
Viktor Pavlov
Angel in boots
Semyon Farada
Semyon Farada
Gloomy
Director Sergei Lomkin
Writer Mikhail A. Bulgakov, Vladimir Gurkin, Sergei Lomkin
Composer Vladimir Dashkevich
Cast and Crew

Film details

Country Russia / Czechia
Runtime 1 hour 57 minutes
Production year 1996
World premiere 5 May 1995
Release date
5 May 1995 Russia 12+
6 August 2012 Kazakhstan
6 August 2012 Ukraine
Production ADA Film Studio, Filmové studio Barrandov, Krug
Also known as
Rokovye yaytsa, Fatal Eggs, Fatalne jaja, Végzetes tojások, Роковые яйца

Film rating

4.8
Rate 15 votes
4.8 IMDb
Place in the rating
Best Comedies  Best Russian Films 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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