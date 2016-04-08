Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Nemiche per la pelle
5.6
Kinoafisha Films Nemiche per la pelle
5.6

Nemiche per la pelle

, 2016
Nemiche per la pelle
Italy / Comedy, Drama / 18+
Poster of Nemiche per la pelle
5.6

Synopsis

What would happen if two sworn enemies, two opposed women in temperament and lifestyle find out to share the most incredible legacy: the child of their ex - husband?

Cast

Margherita Buy
Margherita Buy
Lucia
Claudia Gerini
Claudia Gerini
Fabiola
Giampaolo Morelli
Giampaolo Morelli
Giacomo
Paolo Calabresi
Paolo Calabresi
Stefano
Gigio Morra
Attilio
Lucia Ragni
Signora Innocenti
Andrea Bosca
Andrea Bosca
Ruggero
Shi Yang Shi
Marco Chang
Pia Engleberth
Suora
Federica Fracassi
Coralla
Director Luca Lucini
Writer Francesca Manieri, Margherita Buy, Doriana Leondeff
Composer Fabrizio Campanelli
Cast and Crew

Film details

Country Italy
Runtime 1 hour 32 minutes
Production year 2016
World premiere 8 April 2016
Release date
14 April 2016 Italy
Production Bianca Film, Rai Cinema
Also known as
Nemiche per la pelle, Best Enemies Forever, Enemigas íntimas, Two Stepmoms

Film rating

5.6
Rate 10 votes
5.5 IMDb
Write review
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Nemiche per la pelle

Qualcosa di nuovo
Qualcosa di nuovo Comedy, Romantic
2016, Italy
5.0
There Is No Place Like Home
There Is No Place Like Home Comedy
2018, Italy
6.0
Maledetta primavera
Maledetta primavera Comedy
2020, Italy
5.0
7 ore per farti innamorare
7 ore per farti innamorare Comedy
2020, Italy
5.0
Per tutta la vita
Per tutta la vita Comedy
2021, Italy
5.0
Tre piani
Tre piani Comedy, Drama
2021, Italy / France
6.0
A Monstrous Family
A Monstrous Family Comedy
2021, Italy
5.0
I Can Quit Whenever I Want: Ad Honorem
I Can Quit Whenever I Want: Ad Honorem Comedy
2018, Italy
6.0
These Days
These Days Comedy, Drama
2016, Italy
6.0
Reality
Reality Comedy, Drama
2012, Italy / France
6.0
Meno male che ci sei
Meno male che ci sei Drama, Comedy
2009, Italy
5.0
Sogni d'oro
Sogni d'oro Drama, Comedy
1981, Italy
6.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Robonyanya
Robonyanya
2026, Russia, Comedy, Family
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
Colony
Colony
2026, South Korea, Action, Horror, Thriller
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
Pressure
Pressure
2026, Great Britain, Drama, War, History
In the Grey
In the Grey
2025, Great Britain / USA, Action, Thriller
The Devil Wears Prada 2
The Devil Wears Prada 2
2026, USA, Comedy, Drama
Evolution
Evolution
2026, Spain, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more