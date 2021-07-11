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Poster of Tre piani
6.4
Kinoafisha Films Tre piani
6.4

Tre piani

, 2021
Tre piani / Kolm korrust
Italy, France / Comedy, Drama / 18+
Poster of Tre piani
6.4

Cast

Riccardo Scamarcio
Riccardo Scamarcio
Lucio
Margherita Buy
Margherita Buy
Dora Simoncini
Alba Rohrwacher
Alba Rohrwacher
Monica
Adriano Giannini
Adriano Giannini
Giorgio
Elena Lietti
Elena Lietti
Sara
Nanni Moretti
Nanni Moretti
Vittorio Bardi
Denise Tantucci
Charlotte
Alessandro Sperduti
Alessandro Sperduti
Andrea Bardi
Anna Bonaiuto
Anna Bonaiuto
Giovanna Lanciani
Paolo Graziosi
Renato Lanciani
Director Nanni Moretti
Writer Eshkol Nevo, Nanni Moretti, Federica Pontremoli, Valia Santella
Composer Franco Piersanti
Cast and Crew

Film details

Country Italy / France
Runtime 1 hour 59 minutes
Production year 2021
Online premiere 23 September 2021
World premiere 11 July 2021
Release date
7 April 2022 Brazil
10 November 2021 France
17 March 2022 Germany 12
30 June 2022 Greece K12
5 May 2022 Hong Kong IIB
23 September 2021 Italy
6 May 2022 Poland
10 December 2021 Spain
Budget €8,232,858
Worldwide Gross $3,680,596
Production Sacher Film, Fandango, Rai Cinema
Also known as
Tre piani, Three Floors, Tres pisos, 3 Kat, 3つの鍵, Drei Etagen, Drie verdiepingen, Kolm korrust, La nostra strada, Shalosh Komot, Trei etaje, Três Andares, Tri sprata, Trzy piętra, Τα τρία πατώματα, Три етажа, Три семьи, 三层楼上, 非甜蜜生活

Film rating

6.4
Rate 10 votes
6.4 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 14 June 2022
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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