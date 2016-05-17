Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Like Crazy
Poster of Like Crazy
Рейтинги
7.1
Rate
2 posters
Kinoafisha Films Like Crazy

Like Crazy

La pazza gioia 18+
Напомним о выходе в прокат
Country Italy / France
Runtime 1 hour 58 minutes
Production year 2016
World premiere 17 May 2016
Release date
29 September 2016 Argentina
24 November 2016 Australia
6 January 2017 Austria
10 August 2016 Belgium
1 September 2016 Brazil
5 May 2017 Bulgaria
29 December 2016 Chile
17 April 2017 China
22 June 2017 Croatia
11 May 2017 Denmark
2 December 2016 Estonia
19 May 2017 Finland
8 June 2016 France
29 December 2016 Germany
17 November 2016 Greece
16 August 2018 Hong Kong
12 January 2017 Hungary
13 October 2016 Israel
17 May 2016 Italy
8 July 2017 Japan
13 April 2018 Latvia
25 August 2016 Netherlands
16 June 2017 Norway
10 March 2017 Poland
29 September 2016 Portugal
17 March 2017 Spain
9 June 2017 Sweden
6 October 2016 Switzerland 16
11 November 2016 Taiwan
27 February 2017 Turkey
29 June 2017 Ukraine
5 January 2017 Uruguay
Also known as
La pazza gioia, Like Crazy, Loca alegría, Die Überglücklichen, Folles de joie, Deli Dolu, En smak av lykke, Galna av lycka, Hulluna onnesta, Kha'yim meshouga'im, Locas de alegría, Loucamente, Loucas de Alegria, Lude od sreće, Nebune de fericire, Noro veselje, Őrült boldogság, Pisut põrunud, Prieka trakumā, Springtur i Toscana, Un po' di felicità, Zwariować ze szczęścia, Η τρελή χαρά, Как чокнутые, Лудетини, Як навіжені, 歓びのトスカーナ, 疯爱, 閨蜜瘋上路
Director
Paolo Virzì
Paolo Virzì
Cast
Valeria Bruni Tedeschi
Valeria Bruni Tedeschi
Micaela Ramazzotti
Micaela Ramazzotti
Valentina Carnelutti
Sergio Albelli
Sergio Albelli
Tommaso Ragno
Tommaso Ragno
Cast and Crew
Similar films for Like Crazy
Every Blessed Day 6.2
Every Blessed Day (2012)
The Leisure Seeker 6.7
The Leisure Seeker (2017)
Human Capital 5.4
Human Capital (2013)
Una storia senza nome 5.9
Una storia senza nome (2018)
Tutta la vita davanti 6.9
Tutta la vita davanti (2008)
Vivere 5.7
Vivere (2019)
Latin Lover 6.0
Latin Lover (2015)
Terre battue 6.1
Terre battue (2014)
A Castle in Italy 5.9
A Castle in Italy (2013)
Napoleon and Me 6.1
Napoleon and Me (2006)
Dry 6.2
Dry (2022)
Made in Italy 5.8
Made in Italy (2018)

Film rating

7.1
Rate 11 votes
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Listen to the
soundtrack Like Crazy
Stills
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Kommentiruy eto
Kommentiruy eto
2026, Russia, Comedy
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Papa mozhet
Papa mozhet
2026, Russia, Family, Comedy
Charlie the Wonderdog
Charlie the Wonderdog
2026, Canada, Animation, Comedy, Family
Zolotoy dubl
Zolotoy dubl
2026, Russia, Sport, Drama
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more