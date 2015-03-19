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Poster of Latin Lover
6.0
Kinoafisha Films Latin Lover
6.0

Latin Lover

, 2015
Latin Lover
Italy / Comedy, Drama / 18+
Poster of Latin Lover
6.0

Synopsis

The five daughters of a famous actor, all from different mothers and different nationalities, get together on the 10th anniversary of his death for a celebration of his career.

Cast

Marisa Paredes
Marisa Paredes
Ramona
Angela Finocchiaro
Angela Finocchiaro
Susanna
Valeria Bruni Tedeschi
Valeria Bruni Tedeschi
Stephanie
Candela Peña
Segunda
Pihla Viitala
Solveig
Virna Lisi
Rita
Nadeah Miranda
Shelley
Francesco Scianna
Saverio
Neri Marcorè
Neri Marcorè
Walter
Claudio Gioè
Marco Serra
Director Cristina Comencini
Writer Giulia Calenda, Cristina Comencini
Composer Andrea Farri
Cast and Crew

Film details

Country Italy
Runtime 1 hour 44 minutes
Production year 2015
Online premiere 6 September 2015
World premiere 19 March 2015
Release date
19 March 2015 Italy
17 July 2015 Spain
Also known as
Latin Lover, La meva família italiana, Latin szerető, Mi familia italiana, Włoski kochanek, Латино любовник, Латинский любовник, ラテン・ラバー

Film rating

6.0
Rate 10 votes
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 25 February 2025
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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