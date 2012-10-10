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Poster of Every Blessed Day
6.2
Every Blessed Day - Trailer
Kinoafisha Films Every Blessed Day
6.2

Every Blessed Day

, 2012
Tutti i santi giorni
Italy / Comedy, Drama / 18+
Trailers
Poster of Every Blessed Day
6.2
Every Blessed Day - Trailer
Every Blessed Day  Trailer

Cast

Luca Marinelli
Luca Marinelli
Guido Caselli
Thony
Antonia
Micol Azzurro
Patrizia Caiozzi
Claudio Pallitto
Marcello Caiozzi
Stefania Felicioli
Gynecologist
Franco Gargia
Professor Savarese
Giovanni La Parola
Jimmy
Frank Crudele
Domenico - Antonia's father
Mimma Pirré
Rosetta - Antonia's mother
Benedetta Barzini
Guido's mother
Director Paolo Virzì
Writer Francesco Bruni, Simone Lenzi, Paolo Virzì
Composer Thony
Cast and Crew

Film details

Country Italy
Runtime 1 hour 42 minutes
Production year 2012
World premiere 10 October 2012
Release date
4 September 2013 France
10 October 2012 Italy
16 January 2014 Spain
11 July 2013 Ukraine
Worldwide Gross $2,771,469
Production Motorino Amaranto, Rai Cinema, Monte dei Paschi di Siena
Also known as
Tutti i santi giorni, Every Blessed Day, Chaque jour que Dieu fait, Minden áldott nap, Tagein Tagaus, Todo el santo día, Vareviga dag, Всеки Божи ден, День усіх святих, Каждый божий день, 来る日も来る日も

Film rating

6.2
Rate 10 votes
6.7 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 

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Every Blessed Day - Trailer
Every Blessed Day Trailer
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