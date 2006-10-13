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Poster of Napoleon and Me
6.1
Kinoafisha Films Napoleon and Me
6.1

Napoleon and Me

, 2006
N (Io e Napoleone)
France, Italy, Spain / Comedy, War / 18+
Poster of Napoleon and Me
6.1

Cast

Daniel Auteuil
Daniel Auteuil
Napoleone Bonaparte
Elio Germano
Elio Germano
Martino Papucci
Monica Bellucci
Monica Bellucci
Baronessa Emilia Speziali
Valerio Mastandrea
Valerio Mastandrea
Ferrante Papucci
Francesca Inaudi
Mirella
Massimo Ceccherini
Cosimo Bartolini
Omero Antonutti
Maestro Fontanelli
Sabrina Impacciatore
Sabrina Impacciatore
Diamantina Papucci
Margarita Lozano
Pascalina
José Ángel Egido
José Ángel Egido
Marchand
Director Paolo Virzì
Writer Francesco Bruni, Ernesto Ferrero, Furio Scarpelli, Giacomo Scarpelli
Composer Juan Bardem, Paolo Buonvino
Cast and Crew

Film details

Country France / Italy / Spain
Runtime 1 hour 40 minutes
Production year 2006
World premiere 13 October 2006
Release date
18 October 2006 France
13 October 2006 Italy
26 October 2007 USA
Budget €7,600,000
Worldwide Gross $1,420,939
Production Cattleya, Babe Film, Alquimia Cinema
Also known as
N (Io e Napoleone), Napoleon and Me, Eu si Napoleon, Meu Caso com o Imperador, N - Io e Napoleone, N - Napoleon and Me, N: Napoleón y yo, Napoleó i jo, Napóleon, Napoléon (et moi), Napoleon i ja, O Napoleon (kai ego), Seducción y poder, Я и Наполеон, ナポレオンの愛人, 我与拿破仑

Film rating

6.1
Rate 11 votes
6.2 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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