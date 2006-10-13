Similar films for Napoleon and Me
Tutta la vita davanti Comedy
2008, Italy
6.0
Like Crazy Comedy, Drama
2016, Italy / France
7.0
Every Blessed Day Comedy, Drama
2012, Italy
6.0
Dry Comedy, Drama
2022, Italy
6.0
Like a Cat on a Highway Comedy
2017, Italy
6.0
Des gens qui s'embrassent Comedy, Drama
2013, France / Belgium
5.0
The First Beautiful Thing Comedy, Drama
2010, Italy
6.0
The Second Wind Mystery, Thriller, Crime, Drama
2007, France
6.0
The Stone Council Drama, Thriller
2006, France
5.0
Bread and Tulips Romantic, Comedy
2000, Switzerland / Italy
7.0
The Closet Comedy
2001, France
7.0
Me Two Comedy
2008, France
5.0