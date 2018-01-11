Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Blessed Madness
5.8
Kinoafisha Films Blessed Madness
5.8

Blessed Madness

, 2018
Benedetta follia
Italy / Comedy / 18+
Poster of Blessed Madness
5.8

Cast

Carlo Verdone
Carlo Verdone
Guglielmo
Ilenia Pastorelli
Ilenia Pastorelli
Luna
Maria Pia Calzone
Ornella
Paola Minaccioni
Paola Minaccioni
Raffaella
Lucrezia Lante della Rovere
Lidia
Massimo Cimaglia
Portantino
Aurora Cimino
Serena
Piero Concilietti
Adamo
Valentina D'Ulisse
Silvana
Aldo De Martino
Cardinal Maresca
Director Carlo Verdone
Writer Carlo Verdone, Nicola Guaglianone, Menotti
Composer Michele Braga, Tommy Caputo
Cast and Crew

Film details

Country Italy
Runtime 1 hour 50 minutes
Production year 2018
World premiere 11 January 2018
Release date
11 January 2018 Italy
25 January 2019 Spain
Worldwide Gross $10,591,311
Production Filmauro
Also known as
Benedetta follia, Blessed Madness, Bendita locura, Beneïda disbauxa, Evlogimeni trela, Luna e l'altro, Ευλογημένη τρέλα, Благословенное безумие, Santa bogeria

Film rating

5.8
Rate 14 votes
5.9 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Blessed Madness

Sotto una buona stella
Sotto una buona stella Comedy
2014, Italy
5.0
Talcum Powder
Talcum Powder Comedy
1982, Italy
6.0
Love Is Eternal While It Lasts
Love Is Eternal While It Lasts Comedy, Romantic
2004, Italy
6.0
Compagni di scuola
Compagni di scuola Drama, Comedy
1988, Italy
7.0
Radin !
Radin ! Comedy
2017, France
6.0
Like a Cat on a Highway
Like a Cat on a Highway Comedy
2017, Italy
6.0
It's the Law
It's the Law Comedy
2017, Italy
6.0
Paris Can Wait
Paris Can Wait Romantic, Drama, Comedy
2017, USA
6.0
Me, Them and Lara
Me, Them and Lara Comedy
2010, Italy
5.0
Stasera a casa di Alice
Stasera a casa di Alice Comedy
1990, Italy
5.0
A Flat for Three
A Flat for Three Comedy, Drama
2012, Italy
6.0
Good Gals
Good Gals Comedy
2019, Italy
5.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Ded Fomich
Ded Fomich
2026, Russia, Comedy
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
Papa, kupi pyosika
Papa, kupi pyosika
2026, Russia, Animation, Family
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Raspakovka
Raspakovka
2026, Russia, Comedy
Kassa nevest
Kassa nevest
2026, Russia, Romantic, Comedy
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more