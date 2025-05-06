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Poster of A Glass of Water
7.4
Kinoafisha Films A Glass of Water
7.4

A Glass of Water

, 1979
Stakan vody
USSR / Comedy / 18+
Poster of A Glass of Water
7.4

Cast

Kirill Lavrov
Kirill Lavrov
Henry St. John, Viscount Bolingbroke
Natalya Belokhvostikova
Natalya Belokhvostikova
Queen Anna
Alla Demidova
Alla Demidova
Sarah Churchill, Duchess of Marlborough
Svetlana Smirnova
Abigail Churchill
Pēteris Gaudiņš
Arthur Masham
Igor Dmitriev
Igor Dmitriev
Marquis de Torcy
Anna Frolovtseva
Anna Frolovtseva
Juris Strenga
Austrian ambassador
Nina Veselovskaya
Pridvornaya
Aleksandr Vokach
Lord Devonshire
Director Yuli Karasik, M. Filimonova
Writer Eugène Scribe
Composer Yuriy Saulskiy
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 2 hours 16 minutes
Production year 1979
World premiere 25 August 1979
Release date
25 August 1979 Russia
25 August 1979 USSR
Production Mosfilm
Also known as
Stakan vody, A Glass of Water, Стакан воды, Ein Glas Wasser, Bir Stəkan Su, Стакан води

Film rating

7.4
Rate 10 votes
7.4 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 6 May 2025
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