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Poster of The Great Gilly Hopkins
6.5
The Great Gilly Hopkins - Trailer
Kinoafisha Films The Great Gilly Hopkins
6.5

The Great Gilly Hopkins

, 2015
The Great Gilly Hopkins
USA / Drama, Comedy / 18+
Trailers
Poster of The Great Gilly Hopkins
6.5
The Great Gilly Hopkins - Trailer
The Great Gilly Hopkins  Trailer

Synopsis

12-year-old wisecracking Gilly Hopkins finds herself shuffled from foster home to foster home until she meets Maime Trotter.

Cast

Sophie Nelisse
Sophie Nelisse
Gilly Hopkins
Kathy Bates
Kathy Bates
Maime Trotter
Glenn Close
Glenn Close
Nonnie
Octavia Spencer
Octavia Spencer
Ms. Harris
Julia Stiles
Julia Stiles
Courtney
Bill Cobbs
Mr. Randolph
Billy Magnussen
Billy Magnussen
Ellis
Zachary Hernandez
W.E.
Clare Foley
Agnes
Sammy Pignalosa
Rajeem
Director Stephen Herek
Writer David Paterson, Katherine Paterson
Composer Mark Isham
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 39 minutes
Production year 2015
Online premiere 10 October 2016
World premiere 5 October 2015
Release date
24 January 2016 Russia 16+
4 November 2016 Brazil
24 February 2016 France
5 October 2015 Germany
24 January 2016 Kazakhstan
27 October 2016 Kuwait
9 December 2016 Mexico
3 August 2017 Portugal
26 October 2016 South Korea
24 January 2016 Ukraine
MPAA PG
Budget $5,000,000
Worldwide Gross $97,798
Production Lionsgate Premiere, Latium Films, Arcady Bay Entertainment
Also known as
The Great Gilly Hopkins, A fabulosa Gilly Hopkins, La fabuleuse Gilly Hopkins, La gran Gilly Hopkins, Fantastična Gili Hopkins, Genialna Gilly Hopkins, Gilly Hopkins - Eine wie keine, Încăpățânata Gilly Hopkins, Jedna jedina Gilly Hopkins, La grande Gilly Hopkins, Lajava buntovnica, Muhteşem Gilly Hopkins, Skvělá Gilly Hopkinsová, Smarkuole Gile Hopkins, Velika Gilly Hopkins, Wielka Gilly, Wipungdangdang Jilli Hobkinseu, Wspaniała Gilly, Η τρομερή Γκίλυ, Великолепная Гилли Хопкинс, Прекрасната Гили Хопкинс, Фантастична Гили Хопкинс/Fantastična Gili Hopkins, ギリーは幸せになる, 养女基里

Film rating

6.5
Rate 13 votes
6.5 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 

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The Great Gilly Hopkins - Trailer
The Great Gilly Hopkins Trailer
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