Cast
Cast and Crew
Director
Stephen Herek
Writer
David Paterson, Katherine Paterson
Composer
Mark Isham
Film details
Country
USA
Runtime
1 hour 39 minutes
Production year
2015
Online premiere
10 October 2016
World premiere
5 October 2015
Release date
|24 January 2016
|Russia
|
|16+
|4 November 2016
|Brazil
|
|
|24 February 2016
|France
|
|
|5 October 2015
|Germany
|
|
|24 January 2016
|Kazakhstan
|
|
|27 October 2016
|Kuwait
|
|
|9 December 2016
|Mexico
|
|
|3 August 2017
|Portugal
|
|
|26 October 2016
|South Korea
|
|
|24 January 2016
|Ukraine
|
|
MPAA
PG
Budget
$5,000,000
Worldwide Gross
$97,798
Production
Lionsgate Premiere, Latium Films, Arcady Bay Entertainment
Also known as
The Great Gilly Hopkins, A fabulosa Gilly Hopkins, La fabuleuse Gilly Hopkins, La gran Gilly Hopkins, Fantastična Gili Hopkins, Genialna Gilly Hopkins, Gilly Hopkins - Eine wie keine, Încăpățânata Gilly Hopkins, Jedna jedina Gilly Hopkins, La grande Gilly Hopkins, Lajava buntovnica, Muhteşem Gilly Hopkins, Skvělá Gilly Hopkinsová, Smarkuole Gile Hopkins, Velika Gilly Hopkins, Wielka Gilly, Wipungdangdang Jilli Hobkinseu, Wspaniała Gilly, Η τρομερή Γκίλυ, Великолепная Гилли Хопкинс, Прекрасната Гили Хопкинс, Фантастична Гили Хопкинс/Fantastična Gili Hopkins, ギリーは幸せになる, 养女基里