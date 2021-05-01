Menu
Poster of The Color Purple
Poster of The Color Purple
Рейтинги
7.8 IMDb Rating: 7.7
The Color Purple

The Color Purple

The Color Purple 18+
Country USA
Runtime 2 hours 32 minutes
Production year 1985
Online premiere 1 May 2021
World premiere 16 December 1985
Release date
3 July 1986 Argentina
26 June 1986 Australia
28 March 1986 Brazil
21 August 1986 Colombia
5 September 1986 Denmark
19 September 1986 Finland
20 August 1986 France
19 August 1988 Germany
1 August 1986 Great Britain
12 September 1986 Greece
26 July 1986 Hong Kong
3 February 1988 Hungary
14 December 1986 India
11 July 1986 Ireland
3 October 1986 Italy
13 September 1986 Japan
9 October 1986 Mexico
11 September 1986 Netherlands
7 October 1986 New Zealand
28 November 2014 Poland
4 September 1986 Portugal
18 October 1986 South Korea
15 September 1986 Spain
12 September 1986 Sweden
16 August 1986 Taiwan
16 January 1987 USA
7 August 1986 Uruguay
MPAA PG-13
Budget $15,000,000
Worldwide Gross $98,468,102
Production Warner Bros., Amblin Entertainment, The Guber-Peters Company
Also known as
The Color Purple, El color púrpura, A Cor Púrpura, Boja purpura, Die Farbe Lila, Häivähdys purppuraa, La couleur pourpre, Purpurfärgen, Цветы лиловые полей, 紫色姊妹花, Barva skrlata, Bənövşəyi çöllərin çiçəkləri, Bíborszín, Binafsha rangli dalalarning gullari, Culoarea purpurie, Farven lilla, Il colore viola, Kolor purpury, Màu tía, Moon Song, Mor yıllar, Nekaj vijolicastega, Purpurfargen, Purpurinė pieva, Purpurová Barva, Purpurová Farba, To porfyro hroma, Tzeva Ha-Argamun, Το πορφυρό χρώμα, Барва пурпурова, Боја пурпура, Күлгін далалардың гүлдері, Пурпурен цвят, Румен предвечерја, द कलर पर्पल, カラーパープル, 紫色, 紫色姐妹花
Film rating

7.8
Rate 11 votes
7.7 IMDb
Quotes
Sophia All my life I had to fight. I had to fight my daddy. I had to fight my uncles. I had to fight my brothers. A girl child ain't safe in a family of men, but I ain't never thought I'd have to fight in my own house!
soundtrack The Color Purple
