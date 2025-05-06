Cast
Yury Solomin
Gabriel von Eisenstein (credited as Henrik Eisenstein)
Glikeriya Bogdanova-Chesnokova
Amalia
Yevgeny Vesnik
Prosecutor
Cast and Crew
Director
Yan Frid
Writer
Yan Frid, Nikolay Erdman, Mikhail Volpin, Vyacheslav Verbin
Film details
Country
USSR
Runtime
2 hours 21 minutes
Production year
1979
World premiere
4 March 1979
Release date
|4 March 1979
|Russia
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|6+
|11 November 1979
|USA
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Production
Lenfilm Studio
Also known as
Letuchaya mysh, Летучая мышь, Die Fledermaus, Šikšnosparnis, The Bat