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Poster of Die Fledermaus
7.7
Kinoafisha Films Die Fledermaus
7.7

Die Fledermaus

, 1979
Letuchaya mysh
USSR / Comedy, Musical / 18+
Poster of Die Fledermaus
7.7

Cast

Yury Solomin
Yury Solomin
Gabriel von Eisenstein (credited as Henrik Eisenstein)
Lyudmila Maksakova
Lyudmila Maksakova
Rosalinde
Vitali Solomin
Vitali Solomin
Dr. Falke
Larisa Udovichenko
Larisa Udovichenko
Adele, the Maid
Oleg Vidov
Oleg Vidov
Alfred
Igor Dmitriev
Igor Dmitriev
Frank
Glikeriya Bogdanova-Chesnokova
Amalia
Yuriy Vasilev
Yuriy Vasilev
Prinz Orlofsky
Yevgeny Vesnik
Prosecutor
Olga Volkova
Olga Volkova
Lotte
Director Yan Frid
Writer Yan Frid, Nikolay Erdman, Mikhail Volpin, Vyacheslav Verbin
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 2 hours 21 minutes
Production year 1979
World premiere 4 March 1979
Release date
4 March 1979 Russia 6+
11 November 1979 USA
Production Lenfilm Studio
Also known as
Letuchaya mysh, Летучая мышь, Die Fledermaus, Šikšnosparnis, The Bat

Film rating

7.7
Rate 15 votes
7.6 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 6 May 2025
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