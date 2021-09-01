Also known as

Gulliver's Travels, As Viagens de Gulliver, Gullivers Reisen, Gullivers resor, Les voyages de Gulliver, Los viajes de Gulliver, As Aventuras de Gulliver, Călătoriile lui Gulliver, De reizen van Gulliver, Els viatges de Gulliver, Garivua ryokoki, Guliverjeva potovanja, Guliverova putovanja, Gulliver, Gulliver a törpék országában, Gulliver en el país de los enanos, Gulliver hos Lilleputtarna, Gulliver í Putalandi, Gulliver utazásai, Gulliver'in seyahati, Gulliver's reizen, Gulliverin matkat, Gulliverin retket, Gullivers reise til lilleputt, Gullivers rejse til lilliputternes land, I viaggi di Gulliver, Podróże Guliwera, Sagan om Gullivers resor, Ta taxeidia tou Gulliver, Путешествие Гулливера, Путешествия Гулливера, Пътешествията на Гъливър, ガリバー旅行記（1939）, Gullivers rejser, Гуливерова путовања, Gulliver nel paese di Lilliput, Wilpu, 格利佛游记

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