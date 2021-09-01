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Poster of Gulliver's Travels
6.6
Kinoafisha Films Gulliver's Travels
6.6

Gulliver's Travels

, 1939
Gulliver's Travels
USA / Animation, Fantasy, Adventure, Family / 18+
Poster of Gulliver's Travels
6.6

Cast

Jessica Dragonette
Princess Glory
Lanny Ross
Prince David
Pinto Colvig
Gabby
Cal Howard
Prince David
Jack Mercer
King Little
Joseph Oriolo
Italian Barber
Sam Parker
Gulliver
Sam Parker
Gulliver
Tedd Pierce
King Bombo
Tedd Pierce
King Bombo
Livonia Warren
Princess Glory
Livonia Warren
Princess Glory
Director Dave Fleischer
Writer Jonathan Swift, Edmond Seward, Dan Gordon, Cal Howard
Composer Victor Young
Cast and Crew

Animated film details

Country USA
Runtime 1 hour 15 minutes
Production year 1939
World premiere 10 November 1939
Release date
10 December 1948 Austria 6
26 November 1948 Czechoslovakia
10 November 1939 Germany
17 December 1939 Great Britain
8 February 1947 Italy
10 November 1939 Mexico B
26 April 1940 Sweden
22 December 1939 USA
Budget $700,000
Production Fleischer Studios
Also known as
Gulliver's Travels, As Viagens de Gulliver, Gullivers Reisen, Gullivers resor, Les voyages de Gulliver, Los viajes de Gulliver, As Aventuras de Gulliver, Călătoriile lui Gulliver, De reizen van Gulliver, Els viatges de Gulliver, Garivua ryokoki, Guliverjeva potovanja, Guliverova putovanja, Gulliver, Gulliver a törpék országában, Gulliver en el país de los enanos, Gulliver hos Lilleputtarna, Gulliver í Putalandi, Gulliver utazásai, Gulliver'in seyahati, Gulliver's reizen, Gulliverin matkat, Gulliverin retket, Gullivers reise til lilleputt, Gullivers rejse til lilliputternes land, I viaggi di Gulliver, Podróże Guliwera, Sagan om Gullivers resor, Ta taxeidia tou Gulliver, Путешествие Гулливера, Путешествия Гулливера, Пътешествията на Гъливър, ガリバー旅行記（1939）, Gullivers rejser, Гуливерова путовања, Gulliver nel paese di Lilliput, Wilpu, 格利佛游记

Cartoon rating

6.6
Rate 10 votes
6.6 IMDb
Place in the rating
Best Animated Films 
Updated 1 September 2021

Quotes

[first title card]
Scroll I, Lemuel Gulliver, give thee a most faithful history of my most interesting adventure in the south sea. On the 5th day of November, 1699, having reached latitude 30 degrees - two minutes south - a storm of great fury suddenly,
[the rest cannot be seen]
Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
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