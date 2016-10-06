After his principal (Andy Daly) destroys his sketchbook, Rafe (Griffin Gluck) and his best friend Leo (Thomas Barbusca) decide to "destroy his book" and break every rule in the school's Code of Conduct.
ProductionCBS Films, James Patterson Entertainment, Participant
Also known as
Middle School: The Worst Years of My Life, Los peores años de mi vida, Escola: Os Piores Anos da Minha Vida, Ako prežiť strednú, Đại Ca Học Đường, Életem legrosszabb éve, Khativat ha'bei'na'yim: ha'shanim ha'grou'ot shel kha'yai, La 6ème, la pire année de ma vie !, Mokykla: blogiausi mano gyvenimo metai, Ortaokul: Hayatımın En Kötü Yılları, Os Piores Anos da Minha Vida, School Survival: Die schlimmsten Jahre meines Lebens, Scuola media: gli anni peggiori della mia vita, Srednja škola: Najgore godine mog života, Srednja škola: Najgore razdoblje mog života, Szkoła moich koszmarów, Une nouvelle école: La pire épreuve de ma vie, Σχολικά γυμνάσια, Средняя школа: Худшие годы моей жизни, Училището: Най-лошите ми години, 史上最悪の学園生活