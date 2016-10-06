Menu
6.1 IMDb Rating: 6.1
Middle School: The Worst Years of My Life
Synopsis

After his principal (Andy Daly) destroys his sketchbook, Rafe (Griffin Gluck) and his best friend Leo (Thomas Barbusca) decide to "destroy his book" and break every rule in the school's Code of Conduct.
Country USA
Runtime 1 hour 32 minutes
Production year 2016
Online premiere 10 February 2017
World premiere 6 October 2016
Release date
6 October 2016 Russia Парадиз 12+
7 October 2016 Brazil
20 October 2016 Greece
6 October 2016 Kazakhstan
1 December 2016 Portugal
7 October 2016 USA
6 October 2016 Ukraine
21 October 2016 Viet Nam
MPAA PG
Budget $8,500,000
Worldwide Gross $23,316,139
Production CBS Films, James Patterson Entertainment, Participant
Also known as
Middle School: The Worst Years of My Life, Los peores años de mi vida, Escola: Os Piores Anos da Minha Vida, Ako prežiť strednú, Đại Ca Học Đường, Életem legrosszabb éve, Khativat ha'bei'na'yim: ha'shanim ha'grou'ot shel kha'yai, La 6ème, la pire année de ma vie !, Mokykla: blogiausi mano gyvenimo metai, Ortaokul: Hayatımın En Kötü Yılları, Os Piores Anos da Minha Vida, School Survival: Die schlimmsten Jahre meines Lebens, Scuola media: gli anni peggiori della mia vita, Srednja škola: Najgore godine mog života, Srednja škola: Najgore razdoblje mog života, Szkoła moich koszmarów, Une nouvelle école: La pire épreuve de ma vie, Σχολικά γυμνάσια, Средняя школа: Худшие годы моей жизни, Училището: Най-лошите ми години, 史上最悪の学園生活
Steve Carr
Cast
Isabela Merced
Lauren Graham
Thomas Barbusca
Griffin Gluck
Adam Pally
6.1
