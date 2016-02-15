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Poster of Paris 05:59: Théo & Hugo
7.0
Kinoafisha Films Paris 05:59: Théo & Hugo
7.0

Paris 05:59: Théo & Hugo

, 2016
Théo et Hugo dans le même bateau
France / Romantic / 18+
Poster of Paris 05:59: Théo & Hugo
7.0

Cast

Geoffrey Couët
Théo Daumier
François Nambot
Hugo
Mario Fanfani
Homme au smartphone
Bastien Gabriel
Partenaire de Hugo
Miguel Ferreira
Premier partenaire de Théo
Arthur Dumas
Second partenaire de Théo
Emmanuel Vigier
Partenaire de l'homme au smartphone
Éric Dehak
Barman
Patrick Joseph
Caissier
Elodie Adler
Infirmière d'accueil
Director Olivier Ducastel, Jacques Martineau
Writer Olivier Ducastel, Jacques Martineau
Composer Pierre Desprats, Karelle Kuntur
Cast and Crew

Film details

Country France
Runtime 1 hour 37 minutes
Production year 2016
Online premiere 21 March 2016
World premiere 15 February 2016
Release date
27 April 2016 France
Worldwide Gross $48,227
Production Ecce Films, Epicentre Films
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Film rating

7.0
Rate 15 votes
7 IMDb
Updated 1 September 2021
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
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