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Poster of White Frog
7.4
White Frog - Trailer
Kinoafisha Films White Frog
7.4

White Frog

, 2012
White Frog
USA / Comedy / 18+
Trailers
Poster of White Frog
7.4
White Frog - Trailer
White Frog  Trailer

Synopsis

Twilight's Booboo Stewart plays a neglected teen trying to make it through each day after tragedy strikes.

Cast

Kelly Hu
Kelly Hu
Boo Boo Stewart
Boo Boo Stewart
Nick
Tyler Posey
Tyler Posey
Doug
Gregg Sulkin
Gregg Sulkin
Randy
Talulah Riley
Talulah Riley
Ms. Lee
Harry Shum Jr.
Harry Shum Jr.
Chaz
Joan Chen
Joan Chen
Irene Young
B.D. Wong
B.D. Wong
Oliver Young
Manish Dayal
Ajit
Justin Martin
Cameron
Phil Abrams
Ira Goldman
Director Quentin Lee
Writer Fabienne Wen, Ellie Wen
Composer Steven Pranoto
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 33 minutes
Production year 2012
Online premiere 16 July 2013
World premiere 7 March 2012
Release date
8 March 2012 Russia 16+
8 March 2012 Kazakhstan
7 March 2012 USA
8 March 2012 Ukraine
2 August 2013 Viet Nam
Production Chris Lee Productions, Wentertainment Productions
Also known as
White Frog, A bátyám árnyékában, Bela žaba, Bijela žaba, Ếch Trắng, Odmieniec, White Frog ... Kraft unserer Liebe, Белая лягушка, 白蛙

Film rating

7.4
Rate 14 votes
6.8 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 

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White Frog - Trailer
White Frog Trailer
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