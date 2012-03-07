Cast
Cast and Crew
Writer
Fabienne Wen, Ellie Wen
Composer
Steven Pranoto
Film details
Country
USA
Runtime
1 hour 33 minutes
Production year
2012
Online premiere
16 July 2013
World premiere
7 March 2012
Release date
|8 March 2012
|Russia
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|16+
|8 March 2012
|Kazakhstan
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|7 March 2012
|USA
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|8 March 2012
|Ukraine
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|2 August 2013
|Viet Nam
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Production
Chris Lee Productions, Wentertainment Productions
Also known as
White Frog, A bátyám árnyékában, Bela žaba, Bijela žaba, Ếch Trắng, Odmieniec, White Frog ... Kraft unserer Liebe, Белая лягушка, 白蛙