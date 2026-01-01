Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Dorian Gray im Spiegel der Boulevardpresse
6.5
Kinoafisha Films Dorian Gray im Spiegel der Boulevardpresse
6.5

Dorian Gray im Spiegel der Boulevardpresse

, 1984
Dorian Gray im Spiegel der Boulevardpresse
West Germany / Horror, Drama / 18+
Poster of Dorian Gray im Spiegel der Boulevardpresse
6.5

Cast

Veruschka von Lehndorff
Dorian Gray
Delphine Seyrig
Frau Dr. Mabuse
Tabea Blumenschein
Aldamana
Toyo Tanaka
Hollywood
Irm Hermann
Passat
Magdalena Montezuma
Golem
Barbara Valentin
Susy
Luc Alexander
Horst Benrath
Jonathan Briel
Director Ulrike Ottinger
Writer Ulrike Ottinger
Composer Peer Raben
Cast and Crew

Film details

Country West Germany
Runtime 2 hours 30 minutes
Production year 1984
World premiere 18 February 1984
Release date
9 March 1984 Germany
Production Sender Freies Berlin (SFB), Ulrike Ottinger Filmproduktion
Also known as
Dorian Gray im Spiegel der Boulevardpresse, Dorian Gray in the Mirror of the Yellow Press, The Image of Dorian Gray in the Yellow Press, Dorian Gray w zwierciadle prasy brukowej, Dorian Gray'in Magazin Basınındaki Portresi, タブロイド紙が映したドリアン・グレイ, 美少年格雷與八卦新聞, Дориан Грей в зеркале желтой прессы, Дориан Грей в зеркале жёлтой прессы, O Retrato de Dorian Gray na Imprensa Marrom

Film rating

6.5
Rate 11 votes
6.4 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Dorian Gray im Spiegel der Boulevardpresse

Let the Corpses Tan
Let the Corpses Tan Thriller
2017, Belgium / France
5.0
Black Book
Black Book Thriller, War
2006, Netherlands / Belgium / Great Britain / Germany
7.0
Jacquot de Nantes
Jacquot de Nantes Drama, Biography
1991, France
7.0
Johanna D'Arc of Mongolia
Johanna D'Arc of Mongolia Drama, Comedy
1989, West Germany
6.0
Freak Orlando
Freak Orlando Fantasy
1981, West Germany
5.0
Bildnis einer Trinkerin
Bildnis einer Trinkerin Drama
1979, West Germany
6.0
Every Man for Himself
Every Man for Himself Drama
1979, France / Austria / West Germany / Switzerland
6.0
News from Home
News from Home Documentary
1977, France
7.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
Raspakovka
Raspakovka
2026, Russia, Comedy
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
Bear Country
Bear Country
2026, USA / Australia, Action, Thriller, Comedy
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
Malysh-karatist
Malysh-karatist
2026, Russia, Comedy, Family
Letom vsyakoe byvaet. Pobeg iz Skolbora
Letom vsyakoe byvaet. Pobeg iz Skolbora
2026, Russia, Adventure, Family
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more