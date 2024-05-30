Quotes
Mila Malou - la maîtresse tapageuse de Wens I'll pop your blackheads to cheer you up.
L'inspecteur Wenceslas Wens Leave me alone.
Mila Malou - la maîtresse tapageuse de Wens Just one.
L'inspecteur Wenceslas Wens Leave me alone!
Mila Malou - la maîtresse tapageuse de Wens You're covered in them.
[She begins squeezing various places on his face]
Mila Malou - la maîtresse tapageuse de Wens They'll get big and leave pocks. I don't think Mr. Durand lives there.
L'inspecteur Wenceslas Wens He must! Non one had entered or left when Miss Cut was murdered. That hurts!
Mila Malou - la maîtresse tapageuse de Wens Hold still. It's like vermicelli.
L'inspecteur Wenceslas Wens You're disgusting.