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Poster of The Murderer Lives at Number 21
7.3
Kinoafisha Films The Murderer Lives at Number 21
7.3

The Murderer Lives at Number 21

, 1942
L`Assassin habite... au 21
France / Thriller, Comedy, Detective / 18+
Poster of The Murderer Lives at Number 21
7.3

Synopsis

Inspector Wens moves into a Paris boarding house to catch a serial killer.

Cast

Suzy Delair
Mila Malou - la maîtresse tapageuse de Wens
Jean Tissier
Triquet, aka professeur Lalah-Poor
Pierre Larquey
Monsieur Colin
Noël Roquevert
Docteur Théodore Linz
René Génin
Alfred, l'ivrogne
Pierre Fresnay
L'inspecteur Wenceslas Wens
Jean Despeaux
Kid Robert
Marc Natol
Armand, le valet de chambre
Huguette Vivier
Mademoiselle Vania
Odette Talazac
Madame Point
Director Henri-Georges Clouzot
Writer Stanislas-André Steeman, Henri-Georges Clouzot
Composer Maurice Yvain
Cast and Crew

Film details

Country France
Runtime 1 hour 24 minutes
Production year 1942
World premiere 7 August 1942
Release date
1 January 1948 Austria 8
4 February 1944 Czechoslovakia
7 August 1942 France
1 April 1947 Italy
22 December 1950 Mexico
16 August 1947 USA NR
Production Continental Films, Liote
Also known as
L'assassin habite... au 21, The Murderer Lives at Number 21, El asesino vive en el 21, Mördaren utan ansikte, A gyilkos a 21-ben lakik, Asasinul locuieste la nr. 21, De moordenaar woont op nr. 21, Der Mörder wohnt in Nr. 21, Der Mörder wohnt Nr. 21, Det skete i Nr. 21, L'assassí viu al número 21, L'assassin habite au 21, L'assassino abita al 21, Morderca mieszka pod 21, Morderen bor i nr. 21, Murhaaja asuu numerossa 21, O Assassino Mora no 21, O Assassino Mora... no 21, O dolofonos katoikei sto 21, The Murderer Lives at #21, Ubica stanuje u broju 21, Вбивця живе в домі... #21, Убиецът живее на Nr. 21, Убиецът живее на номер 21, Убийца живет в доме... No 21, 犯人は21番に住む, Ubica stanuje na broju 21, The Murderer Lives at 21, The Murderer Lives at Number Twenty One, O Assassino Mora… no 21

Film rating

7.3
Rate 13 votes
7.3 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 30 May 2024

Quotes

Mila Malou - la maîtresse tapageuse de Wens I'll pop your blackheads to cheer you up.
L'inspecteur Wenceslas Wens Leave me alone.
Mila Malou - la maîtresse tapageuse de Wens Just one.
L'inspecteur Wenceslas Wens Leave me alone!
Mila Malou - la maîtresse tapageuse de Wens You're covered in them.
[She begins squeezing various places on his face]
Mila Malou - la maîtresse tapageuse de Wens They'll get big and leave pocks. I don't think Mr. Durand lives there.
L'inspecteur Wenceslas Wens He must! Non one had entered or left when Miss Cut was murdered. That hurts!
Mila Malou - la maîtresse tapageuse de Wens Hold still. It's like vermicelli.
L'inspecteur Wenceslas Wens You're disgusting.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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