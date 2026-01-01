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Poster of The Mystery of Picasso
7.2
Kinoafisha Films The Mystery of Picasso
7.2

The Mystery of Picasso

, 1956
Le mystère Picasso
France / Documentary / 18+
Poster of The Mystery of Picasso
7.2

Cast

Pablo Picasso
Self
Henri-Georges Clouzot
Henri-Georges Clouzot
Self
Claude Renoir
Self
Director Henri-Georges Clouzot
Composer Georges Auric
Cast and Crew

Film details

Country France
Runtime 1 hour 18 minutes
Production year 1956
World premiere 2 May 1956
Release date
18 May 1956 France
7 October 1957 USA
MPAA PG
Production Filmsonor
Also known as
Le mystère Picasso, The Mystery of Picasso, Picasso, Das Wunder Picasso, El misteri de Picasso, El misterio de Picasso, El misterio Picasso, Il mistero Picasso, Misterul Picasso, Mysteriet Picasso, O Mistério de Picasso, Picasso - arvoitus, Picasso - mysteriet, Picasso Gizemi, Picasso rejtélye, Picasso-arvoitus, Picasso-mysteriet, Tajemnica Picassa, Το μυστήριο του Πικάσο, Мистерията Пикасо, Таємниця Пікассо, Тайна Пикассо, ピカソ・天才の秘密, 毕加索的秘密, 神秘的毕加索, 피카소의 비밀

Film rating

7.2
Rate 14 votes
7.5 IMDb
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