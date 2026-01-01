Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Paint Your Wagon
Poster of Paint Your Wagon
Рейтинги
6.9 IMDb Rating: 6.6
Rate
2 posters
Kinoafisha Films Paint Your Wagon

Paint Your Wagon

Paint Your Wagon 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

Two unlikely prospector partners share the same wife in a California gold rush mining town.
Country USA
Runtime 2 hours 38 minutes
Production year 1969
World premiere 15 October 1969
Release date
14 May 1970 Australia PG
12 October 1970 Denmark 15
3 October 1970 Germany
14 January 1970 Great Britain
10 June 2002 Greece
25 September 1970 Ireland
27 May 1970 Italy
24 June 1970 Spain
15 October 1969 USA
MPAA PG-13
Budget $20,000,000
Worldwide Gross $14,500,000
Production Alan Jay Lerner Productions, The Malpaso Company
Also known as
Paint Your Wagon, La leyenda de la ciudad sin nombre, Westwärts zieht der Wind, La Kermesse de l'Ouest, Delijan-e khoshbakhti, Fesd át a kocsid!, Guldrushens glada dagar, İki kabadayı, Kultarynnäkön iloiset päivät, La ballata della città senza nome, Når guldfeberen raser, O dromos tis eftyhias, Oi dyo kavgatzides, Os Aventureiros do Ouro, Os Maridos de Elizabeth, Paint Your Wagon - guldrushens glada dagar, Paint Your Wagon - kultarynnäkön iloiset päivät, Penchâ Wagon, Pomaluj swój wóz, Vopseste-ti caruta, Ο δρόμος της ευτυχίας, Золото Калифорнии, Стягай каруцата!, ペンチャー・ワゴン, 漆好你的马车, 金刚岭双龙会, 長征萬寶山, 长征万宝山
Director
Joshua Logan
Cast
Lee Marvin
Lee Marvin
Clint Eastwood
Clint Eastwood
Jean Seberg
Harve Presnell
Ray Walston
Cast and Crew
Similar films for Paint Your Wagon
Cat Ballou 6.8
Cat Ballou (1965)
City Heat 5.9
City Heat (1984)
Bronco Billy 6.1
Bronco Billy (1980)
Thunderbolt and Lightfoot 7.3
Thunderbolt and Lightfoot (1974)
The Beguiled 7.1
The Beguiled (1971)
Kelly's Heroes 7.6
Kelly's Heroes (1970)
Two Mules for Sister Sara 7.0
Two Mules for Sister Sara (1970)
Coogan's Bluff 6.4
Coogan's Bluff (1968)
Hang 'Em High 7.0
Hang 'Em High (1968)
Pocket Money 5.4
Pocket Money (1972)
Fast Times at Ridgemont High 7.1
Fast Times at Ridgemont High (1982)
The Mouse That Roared 6.9
The Mouse That Roared (1959)

Film rating

6.9
Rate 14 votes
6.6 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Quotes
Mrs. Fenty You should read the Bible, Mr. Rumson.
Ben Rumson I have read the Bible, Mrs. Fenty.
Mrs. Fenty Didn't that discourage you about drinking?
Ben Rumson No, but it sure killed my appetite for readin'!
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Yura Was Here
Yura Was Here
2025, Russia, Drama, Music
Killer Whale
Killer Whale
2026, Australia / USA, Action, Horror, Detective
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more