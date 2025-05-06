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Poster of Liberation: The Fire Bulge
7.2
Liberation: The Fire Bulge - Trailer
Kinoafisha Films Liberation: The Fire Bulge
7.2

Liberation: The Fire Bulge

, 1969
Osvobozhdenie: Ognennaya duga
USSR, East Germany, Poland, Italy / History, War, Drama / 18+
Trailers
Poster of Liberation: The Fire Bulge
7.2
Liberation: The Fire Bulge - Trailer
Liberation: The Fire Bulge  Trailer

Cast

Mikhail Ulyanov
Mikhail Ulyanov
Nikolay Olyalin
Nikolay Olyalin
Tsvetaev
Larisa Golubkina
Larisa Golubkina
Zoya
Fritz Diez
Peter Sturm
Yuri Kamornyj
Yuri Kamornyj
Vasilev
Viktor Avdyushko
Maksimov
Boris Seidenberg
Boris Seidenberg
Orlov
Sergey Nikonenko
Sergey Nikonenko
Sashka
Vsevolod Sanaev
Vsevolod Sanaev
Lukin
Aleksandr Samoylov
Aleksandr Samoylov
Gromov
Valeriy Nosik
Valeriy Nosik
Dorozhkin
Director Yuriy Ozerov
Writer Yuri Bondarev, Oskar Kurganov, Yuriy Ozerov
Composer Yuriy Levitin
Cast and Crew

Film details

Country USSR / East Germany / Poland / Italy
Runtime 1 hour 28 minutes
Production year 1969
World premiere 7 May 1970
Release date
7 May 1970 Russia Самокат 12+
30 June 1970 Czechia
7 May 1972 Germany
7 May 1970 USSR
Worldwide Gross $7,470
Production Mosfilm, Zespól Filmowy "Start", Avala Film
Also known as
Osvobozhdenie: Ognennaya duga, Освобождение: Огненная дуга, Befreiung I. Teil: Der Feuerbogen, Eliberare I-a parte: Arcul de foc, Liberación I: El arco de fuego, Liberation: The Fire Bulge, Libertação 1: O arco de fogo, Wyzwolenie I: Ognisty łuk, Η απελευθέρωση: Φλεγόμενο τόξο, ヨーロッパの解放 第１部 クルスク大戦車戦, 解放1：炮火弧线, Befreiung: Teil 1: Der Feuerbogen, Liberación, parte 1: La Bolsa de Fuego, Освобождение 1. Огненная дуга, Liberation, Part One: The Bulge of Fire, Liberation: The Salient Ablaze, Osvobozhdenie: Ognennaja duga, Освобождение 1: Огненная дуга, Освобождение. Огненная дуга, A Grande Batalha 1 O Arco de Fogo, Osvobozhdenie.Part.1.Ognennaya.duga

Film rating

7.2
Rate 16 votes
7.3 IMDb
Updated 6 May 2025

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Liberation: The Fire Bulge - Trailer
Liberation: The Fire Bulge Trailer
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