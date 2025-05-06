ProductionMosfilm, Zespól Filmowy "Start", Avala Film
Also known as
Osvobozhdenie: Ognennaya duga, Освобождение: Огненная дуга, Befreiung I. Teil: Der Feuerbogen, Eliberare I-a parte: Arcul de foc, Liberación I: El arco de fuego, Liberation: The Fire Bulge, Libertação 1: O arco de fogo, Wyzwolenie I: Ognisty łuk, Η απελευθέρωση: Φλεγόμενο τόξο, ヨーロッパの解放 第１部 クルスク大戦車戦, 解放1：炮火弧线, Befreiung: Teil 1: Der Feuerbogen, Liberación, parte 1: La Bolsa de Fuego, Освобождение 1. Огненная дуга, Liberation, Part One: The Bulge of Fire, Liberation: The Salient Ablaze, Osvobozhdenie: Ognennaja duga, Освобождение 1: Огненная дуга, Освобождение. Огненная дуга, A Grande Batalha 1 O Arco de Fogo, Osvobozhdenie.Part.1.Ognennaya.duga