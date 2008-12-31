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Poster of Zolotaya rybka
2.2
Kinoafisha Films Zolotaya rybka
2.2

Zolotaya rybka

, 2008
Zolotaya rybka
Russia / Musical, Comedy / 18+
Poster of Zolotaya rybka
2.2

Cast

Natasha Korolyova
Maryusha
Nikolay Baskov
Nikolay Baskov
Elena Vorobey
Elena Vorobey
Mikhail Boyarskiy
Mikhail Boyarskiy
Yuriy Galtsev
Yuriy Galtsev
Yuri Stoyanov
Yuri Stoyanov
Philipp Kirkorov
Philipp Kirkorov
Boris Moiseev
Nikolay Fomenko
Nikolay Fomenko
Dima Bilan
Dima Bilan
Dmitriy Dyuzhev
Dmitriy Dyuzhev
Oxana Fedorova
Director Aleksandr Igudin
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 26 minutes
Production year 2008
World premiere 31 December 2008
Release date
31 December 2008 Russia 16+
31 December 2008 Kazakhstan
31 December 2008 Ukraine
Production Vserossiyskaya Gosudarstvennaya Televizionnaya i Radioveshchatelnaya Kompaniya (VGTRK)
Also known as
Zolotaya rybka, Золотая рыбка, Золота рибка

Film rating

2.2
Rate 13 votes
2.4 IMDb
Place in the rating
Best Comedies  Best Russian Films 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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