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Poster of Dead Souls
7.6
Kinoafisha Films Dead Souls
7.6

Dead Souls

, 1984
Myortvye dushi
USSR / Drama, Comedy / 18+
Poster of Dead Souls
7.6

Cast

Alexander Kalyagin
Alexander Kalyagin
Pavel Chichikov
Vyacheslav Nevinny
Vyacheslav Nevinny
Sobakevich
Yuriy Bogatyryov
Yuriy Bogatyryov
Manilov
Larisa Udovichenko
Larisa Udovichenko
Manilova
Vladimir Steklov
Vladimir Steklov
Yuriy Volyntsev
Tamara Nosova
Tamara Nosova
Aleksey Zaytsev
Selifan
Inna Churikova
Inna Churikova
Lidiya Fedoseyeva-Shukshina
Lidiya Fedoseyeva-Shukshina
Evgeniy Maksimenko
Aleksandr Trofimov
Aleksandr Trofimov
avtor Nikolay Gogol
Director Mikhail Shvejtser
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 6 hours 28 minutes
Production year 1984
Production Gosteleradio USSR, Mosfilm
Also known as
Myortvye dushi, Мёртвые души, Dead Souls, Holt lelkek, Martwe dusze, Mirusios sielos

Film rating

7.6
Rate 14 votes
7.6 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
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