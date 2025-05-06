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7.3
Kinoafisha Films Travel in April
7.3

Travel in April

, 1962
Puteshestviye v aprel
USSR / Comedy, Romantic / 18+
7.3

Cast

Rolan Bykov
Rolan Bykov
Vinotorgrovets
Dumitru Fusu
Prodavets v selmage
Valentina Izbeșciuc
Katinka
Konstantīns Konstantinovs
Rayisa Nedashkivska
Rayisa Nedashkivska
Maritsa
Aleksandr Zbruyev
Aleksandr Zbruyev
Kostik
Trifon Gruzin
Yefim - otets Maritsy
Zhenya Zotsenko
Savka
Yulian Florya
Dlinnyy
Vladimir Vasilyev
Morskoy volk
Ion Ungureanu
Predsedatel kolkhoza
Director Vadim Derbenyov
Writer Aureliu Busuiok, Dmitri Vasiliu
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 15 minutes
Production year 1962
World premiere 6 April 1964
Release date
6 April 1964 Russia
6 April 1964 USSR
Production Moldova Film
Also known as
Puteshestviye v aprel, Fahrt in den April, Journey Into April, Travel in April, Utazás áprilisban, Путешествие в апрель, Calatorie in april

Film rating

7.3
Rate 12 votes
7.3 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 6 May 2025
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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