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Poster of As Ilf and Petrov rode a tram
6.7
Kinoafisha Films As Ilf and Petrov rode a tram
6.7

As Ilf and Petrov rode a tram

, 1971
Ekhali v tramvaye Ilf i Petrov
USSR / Comedy / 18+
Poster of As Ilf and Petrov rode a tram
6.7

Cast

Vladimir Basov
Vladimir Basov
nachalnik otdela
Yevgeny Leonov
Yevgeny Leonov
Vitaliy Kapitulov
Nina Agapova
Nina Alisova
Igor Bezyayev
Rolan Bykov
Rolan Bykov
Olga Gobzeva
Zhenya
Zinoviy Gerdt
Zinoviy Gerdt
kapitan Mazuccho - dressirovshchik
Nikolay Grabbe
Glavmyy redaktor gazety
Mikhail Gluzskiy
Mikhail Gluzskiy
Brykin
Lev Durov
Lev Durov
prokhozhiy - Gusev-Lebedev
Innokenty Smoktunovsky
Innokenty Smoktunovsky
Passazhir tramvaya
Director Viktor Titov
Writer Ilya Ilf, Yevgeni Petrov, Viktor Titov
Composer Nikita Bogoslovskiy
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 5 minutes
Production year 1971
World premiere 19 August 1972
Production Mosfilm
Also known as
Ekhali v tramvaye Ilf i Petrov, Ехали в трамвае Ильф и Петров

Film rating

6.7
Rate 15 votes
6.6 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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